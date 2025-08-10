Un accidente en un cruce de calles en Puerto de Mazarrón deja cuatro heridos Una de las personas afectadas tuvo que ser rescatada tras quedar atrapada en el interior de uno de los vehículos afectados

Varias llamadas pasada la medianoche alertaron este domingo al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia de un accidente de tráfico con heridos y atrapados en Puerto de Mazarrón

Testigos del siniestro vial relataron que la colisión se había producido en el cruce de las calles Río Argos y Río Guadalentín. Además informaron de que había cuatro personas afectadas, una de ellas sin posibilidad de salir del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Mazarrón, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como una de Cruz Roja.

Tras estabilizar a los cuatro heridos, estos fueron trasladados al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena por una ambulancia de traslado y otra de Cruz Roja.

