Cristina Bermejo y María Pilar Fernández, con sus dos hijos: Mario, de 5 años, y Lucas, de 23 días. Antonio Gil / AGM

La maternidad tardía y los nuevos modelos de familia disparan la fecundación 'in vitro' en la Región de Murcia

Los procesos de reproducción asistida aumentan un 33% en menos de diez años. La conservación de óvulos está también en auge entre mujeres que temen la pérdida de fertilidad

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:04

Cristina Bermejo y María Pilar Fernández, integradoras sociales de Cartagena, decidieron en 2019 que había llegado el momento de ser madres. Sabían que el proceso ... podía ser largo y no había garantía de éxito. «Fuimos a todas las clínicas de la ciudad, y al final nos decimos por el Instituto Bernabeu. Nos convenció el trato y la información que nos dieron», cuentan. Optaron por el conocido como método ROPA: Cristina, que tenía entonces 36 años, se sometió a la estimulación ovárica. Una vez extraídos, los ovocitos fueron fecundados 'in vitro' con semen de donante. María Pilar, que contaba con 29 años, recibió el embrión.

