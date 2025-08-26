La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Índice de la calidad del aire, este miércoles, a las 9 horas. CARM

Una masa de polvo sahariano provoca una nueva caída de la calidad del aire en la Región de Murcia

Lorca y el Campo de Cartagena son las dos zonas más afectadas

LA VERDAD

Martes, 26 de agosto 2025, 09:44

La llegada a la Región de Murcia de masas de origen africano y de polvo mineral desértico provocó este martes un empeoramiento de la calidad del aire, principalmente en Lorca, donde a las 9 horas se registró una concentración de 68,66 μg/m3 de partículas PM-10 y 25,25 μg/m3 de PM.2.5; y en el Campo de Cartagena, donde se llegó a los 58,18 μg/m3 y 52,12 μg/m3 de partículas PM-10 en las estaciones medidoras ubicadas en Mompeán y La Aljorra, respectivamente. Además, en Mompeán se alcanzaron 32,03 μg/m3 de PM.2.5. Todos estos valores son perjudiciales y se encuentran dentro del umbral catalogado como «desfavorable», al encontrarse por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el área metropolitana de Murcia la situación del aire tampoco es ideal este martes. En las estaciones de San Basilio, Ronda Sur y Alcantarilla se registraron entre 42,36 y 43,09 μg/m3 de partículas PM-10. Además, en esta última también se detectó una concentración de 20,04 μg/m3 de PM.2.5. Estos valores están calificados como «regulares».

Los modelos consultados por la Comunidad ya habían advertido de que podría producirse este episodio que, en principio, afectará únicamente a este martes. Se espera, por lo tanto, que a lo largo de la jornada la calidad del aire mejore progresivamente y se recupere la normalidad el miércoles.

