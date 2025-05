Mario Picazo: «La Región jugará un papel fundamental en el impulso de las energías renovables»

Benito Maestre Sábado, 24 de mayo 2025, 08:16 Compartir

El meteorólogo y experto en cambio climático y medio ambiente Mario Picazo será uno de los protagonistas del Foro Energías Renovables de la Región de Murcia que se celebrará el próximo miércoles, 28 de mayo (9.30 horas), en el salón de actos del Aula de Cultura Fundación Cajamurcia. Esta voz autorizada tratará de arrojar luz sobre el potencial que tiene la Región en la incorporación de fuentes de energía sostenible en un evento que organiza LA VERDAD con el patrocinio de la Comunidad Autónoma, Cobra, Enagás Renovable, CT y Statkraft, y el patrocinio de X-Elio, Anpier y la Fundación Cajamurcia.

-¿Qué papel juega la Región de Murcia en el impulso de las energías renovables a nivel nacional?

-El sol en la zona sureste peninsular tiene un potencial tremendo y por eso la Región de Murcia destaca por su liderazgo en energía solar fotovoltaica. También muestra una firme apuesta por el hidrógeno verde y la participación ciudadana en proyectos energéticos.

-¿Qué importancia tiene para la economía, las instituciones y la sociedad el desarrollo de eventos como el foro 'Energías renovables de la Región de Murcia'?

-Eventos como este son muy necesarios para promover prácticas sostenibles hoy fundamentales para proteger el medio ambiente. El que se celebra este 28 de mayo en Murcia va a actuar como un catalizador para el desarrollo económico, el fortalecimiento institucional y la cohesión social, posicionando a la Región como un referente en sostenibilidad y transición energética.

-¿Se puede afirmar que España tiene un fuerte compromiso medioambiental?

-Yo creo que sí lo tenemos en muchos frentes. En el caso de las renovables las estamos impulsando con bastante ímpetu y prueba de ello es que prohíbe nuevas explotaciones de hidrocarburos y establece zonas de bajas emisiones en ciudades. También busca alcanzar un 42% de energías renovables y una reducción del 35% en consumo energético para 2030. Se puede hacer más, si claro, pero la inversión en este caso es fundamental y esperemos que siga llegando.

-¿Amenazan los aranceles de Trump el desarrollo de las energías renovables?

-Seguramente algunos países lo van a notar más que otros y es bastante probable que algunos ni lo noten, pero en líneas generales no es un escenario positivo para las renovables. Los aranceles son una amenaza para el avance de las energías renovables a nivel global. Aumentan los costos, y se genera incertidumbre en las inversiones. Esto puede potencialmente desencadenar conflictos comerciales que ralentizarían la transición hacia una economía más sostenible.

-¿Cómo repercutiría a España ese golpe de efecto?

-España, siendo miembro destacado en exportaciones de componentes para energías renovables, puede sufrir las consecuencias. Hay empresas españolas que no voy a nombrar pero que muchos conocemos que exportan productos como torres eólicas y generadores. Esas, por ejemplo, podrían ver reducida su competitividad en el mercado estadounidense debido a los aranceles. Pero el mercado es amplio y hay que conectar con otros países dispuestos a apostar por esa inversión para seguir avanzando con su transición energética.

-¿Son acertadas y suficientes las medidas del Gobierno central en la lucha contra el cambio climático? ¿Cuál es su impacto?

-El Gobierno de España ha tomado medidas importantes en la lucha contra el cambio climático. La implementación efectiva y la ambición de estas políticas son áreas que requieren atención continua y siempre hay espacio para hacer de esa política una más ambiciosa. El éxito en la mitigación y adaptación al cambio climático dependerá de la capacidad para fortalecer y ejecutar estas estrategias de manera equitativa y eficaz. Quizá sean insuficientes las metas de reducción de emisiones establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

-¿Tiene esperanza en que la COP30 (noviembre 2025, Brasil) servirá para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y avanzar en los compromisos de abandono progresivo de combustibles fósiles?

-Sinceramente no creo que las COP realmente están dando los frutos que muchos desearíamos. Se habla mucho, se trazan planes, pero muchos no se acaban ejecutando del todo o nada. Aunque la COP30 presenta una oportunidad para avanzar en los compromisos climáticos globales, su éxito dependerá de la capacidad de Brasil y de la comunidad internacional para superar las contradicciones y traducir las ambiciones en acciones concretas. Siempre hay esperanza de que alguna de las COP realmente marque la diferencia, pero no ha sido el caso en tiempos recientes.

-¿Qué tipo de medidas se deberían poner en marcha en los territorios para reducir las consecuencias de nuevos episodios de dana?

-Prevenir otro evento similar al de la dana en Valencia exige infraestructura preparada, una planificación urbanística responsable, buena gestión del riesgo, adaptación al clima y una ciudadanía informada. No se puede evitar la lluvia extrema, pero sí reducir su impacto.

-¿Qué valor da a la educación ambiental en la transición hacia un modelo más sostenible?

-La educación ambiental no solo informa, sino que transforma. Es una herramienta estratégica para construir una sociedad más consciente, resiliente y comprometida con el futuro del planeta. Aunque cada vez se educa más sobre medio ambiente a generaciones jóvenes, hay que hacerlo a todos los niveles de la sociedad y más en un país como España donde la gran masa de la población envejece rápidamente.

-¿Cómo se puede combatir la desinformación sobre el cambio climático ante tantas 'fake news' y tantos negacionistas?

-Con el rigor de la ciencia. La población tiene que elegir sus fuentes de información basadas en la información que proporcionan centros de investigación que trabajan con el mayor rigor posible en temas relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad.

-¿Qué le anima a seguir divulgando sobre cambio climático, energías renovables y sostenibilidad?

-Me anima poder poner mi granito de arena para cuidar este maravilloso planeta en el que vivimos. Que la población esté lo mejor informada posible sobre los problemas a los que nos enfrentamos, pero siempre aportando esa parte positiva que se llama 'soluciones'. Tenemos que pensar en la mejor adaptación posible a lo que ya nos está tocando vivir pero también en mitigar el cambio climático con todas las soluciones que están a nuestro alcance y todas las que van a ir llegando en tiempo récord.