María Neira: «A los alcaldes hay que decirles cuántas muertes evitan reduciendo el tráfico»

La asturiana María Neira es una de las voces más reconocibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No en vano, dirige un departamento ... crucial en estos momentos: el de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud. Este lunes, Neira ofreció una conferencia en La Arrixaca con motivo del 50 aniversario del hospital. El acto se vio interrumpido por el histórico apagón que dejó a España sin suministro eléctrico. Antes de que el masivo fallo alterase toda la jornada, la alta directiva de la OMS había atendido a LA VERDAD. Sus respuestas aportan luz en la oscuridad de la desinformación y el populismo.

–¿Qué importancia tiene la calidad del aire que respiramos para nuestra salud? En Murcia, por diversos factores que van desde la orografía a las quemas agrícolas y la contaminación, padecemos episodios prolongados de altas concentraciones de partículas PM10 y PM2.5.

–La contaminación del aire es, sin duda, uno de los riesgos de salud pública más importantes a los que nos estamos enfrentando. A nivel global, hay siete millones de muertes prematuras al año [relacionadas con esta causa]. Desde que se empezó a trabajar en este tema, se han publicado 60.000 artículos científicos que demuestran el impacto real que tiene la contaminación del aire en nuestra salud. No hablamos solo de los pulmones. Las PM2.5 pasan al sistema circulatorio y de ahí alcanzan cualquier órgano. Ahora estamos acumulando sobre todo conocimiento científico relacionado con el impacto de la contaminación en el cerebro. Hay enfermedades neurodegenerativas asociadas a inflamación causada por estas partículas. Vemos una asociación con factores cognitivos, y esto significa que estamos de alguna manera poniendo en riesgo la inteligencia, el coeficiente intelectual de la próxima generación. No sé si como sociedad nos estamos dando cuenta de lo que esto significa. A veces bromeo con la idea de que la única razón por la que no estamos tomando todavía medidas más agresivas es precisamente porque [la contaminación] nos está reduciendo el coeficiente intelectual.

–Habla de la necesidad de adoptar medidas mucho más serias, pero en las ciudades de esta Región vemos cómo a las administraciones les cuesta mucho establecer restricciones al tráfico en zonas de bajas emisiones.

–Hace apenas un mes tuvimos la segunda conferencia global sobre contaminación del aire y salud en Cartagena de Indias. En esa conferencia se abordaron sobre todo intervenciones que funcionan. Uno de los héroes que vino, porque ha hecho un trabajo increíble, es el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, que además es español. Él luchó por la nueva directiva europea de calidad del aire, que se acerca casi completamente a las propuestas de la OMS. Vinieron también muchos alcaldes que nos hablaron de las zonas de bajas emisiones.

–¿Qué experiencias destacaría?

–En Londres hubo mucha polémica. De hecho, el alcalde [Sadiq Khan] siempre nos dice que su reelección se jugó en este tema. Pero las intervenciones están ahí, y han demostrado toda la eficacia. Han revelado, además, algo interesantísimo: con estas medidas no solo disminuyes la contaminación del aire y mejoras por tanto la salud de las personas, sino que también hay beneficios socioeconómicos. Algunos alcaldes todavía temen perjudicar al comercio si reducen el tráfico. De hecho, en algunas ciudades ha habido protestas, pero esos mismos comerciantes no quieren volver atrás después de unos meses, porque se dan cuenta de que es al revés: la gente pasea, tiene más interacción. Lo que ha hecho Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, es fundamental, y ha tenido amenazas de muerte porque eliminó la entrada de cierto tipo de vehículos en la ciudad. Los fabricantes de automóviles no estaban muy contentos, pero ahora se puede caminar junto al Sena, se puede ir en bicicleta. Nunca creí que iba a ver en París este aumento tan increíble de ciclistas. Creo que a los alcaldes tenemos que ofrecerles más argumentos de salud, que son los que más motivan y también los que más votos pueden dar. Si les explicamos cuántas muertes, episodios de enfermedad respiratoria o ingresos hospitalarias han evitado, creo que eso les ayudaría mucho. Es lo que intentamos hacer.

- Pone el ejemplo de grandes ciudades europeas, como Londres o París. La Unión Europea ha demostrado hasta ahora una especial sensibilidad en este campo. ¿La OMS teme una regresión, en el contexto internacional en el que estamos? En estos momentos, el Pacto Verde europeo está muy cuestionado.

- Sería tan equivocado desde el punto de vista económico y de la salud pública que no quiero ni contemplar ese escenario. También lo creo poco probable. Tenemos, por ejemplo, a grupos de madres de niños asmáticos que han entendido perfectamente lo que significa la contaminación del aire para sus niños. Esa gente no se va a rendir. En las ciudades [en las que se han implantado estas medidas] se puede ir ahora en bici, hay más interacción social y, con ello, menos problemas de salud mental. Creo que estos cambios son irreversibles, pero sí hay una narrativa que cambiar. Tenemos que adaptarnos a los nuevos argumentos populistas y contrarrestarlos con la misma técnica. Habrá que ser muy astutos en las tácticas de comunicación a partir de ahora, y usar siempre el argumento positivo. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? No es para proteger el planeta, ni a los osos polares, ni para apoyar al movimiento Greenpeace; es una cuestión de salud. Así de sencillo, esto va de proteger tu salud. Y, por supuesto, va a dar unos beneficios económicos mucho más sostenidos. Se evitarán desastres ambientales que, como todos sabemos, cuestan mucho dinero.

–Hablemos de los efectos del cambio climático y el calentamiento global. En 2018, la Región de Murcia afrontó un brote autóctono de dengue por la proliferación del mosquito tigre.

–El impacto o la influencia de la temperatura en las enfermedades no es nuevo. No es ahora, con el cambio climático, cuando hemos empezado a estudiarlo. En Perú, hace muchos años, observamos que el aumento de medio grado o de un grado centígrado de temperatura suponía un 10% más de enfermedades diarreicas. ¿Por qué? Porque hay más temperatura, menos agua, menos higiene. Por supuesto, este tipo de estudios se ha multiplicado con el cambio climático, y el impacto de las temperaturas en nuestra salud está demostradísimo. Lo que debemos entender es que si ahora vamos a tener temperaturas más altas durante más tiempo y con más frecuencia, tendremos que hacer algo para prepararnos. Los agentes infecciosos van a encontrar mejores condiciones para reproducirse. Por ejemplo, en algunas zonas de montaña de Kenia nunca habíamos tenido brotes de malaria. Al mosquito no se le ocurría ir ahí. Pero ahora no hay nieve, la temperatura ha cambiado y tiene unas condiciones perfectas para reproducirse.

–¿Cómo está abordando la OMS el riesgo de una nueva pandemia de gripe aviar? Ya se ha detectado transmisión del nuevo virus H5N1 entre mamíferos.

–Mis colegas [del equipo] de respuesta a epidemias y pandemias están, obviamente, 24 horas en el centro de alertas. Tenemos 40 monitores pendientes de cualquier cambio epidemiológico, lo que permite una respuesta inmediata. El intercambio de información, el monitoreo, es constante. Se está siguiendo al minuto.

–Santiago Moreno, jefe de Enfermedades Infecciosas del Ramón y Cajal, alertaba hace varias semanas en La Arrixaca de los riesgos que conlleva la invasión de los nichos ecológicos de animales salvajes. Ponía el ejemplo de los murciélagos.

–La deforestación en Brasil es también un ejemplo buenísimo de esto. Había un ecosistema estable y equilibrado, pero con su destrucción te puedes esperar todo tipo de enfermedades zoonóticas, el salto de un virus [de una especie a otra], o un contacto de humano con los transmisores animales. África también es otro ejemplo. Acaba de darse por cerrado un nuevo brote de ébola en Uganda, y no es el primero este año. La salud global, la relación del medio ambiente con la salud humana y animal, es uno de los conceptos más antiguos en Medicina. Otra cosa es que se hayan tomado las medidas apropiadas.