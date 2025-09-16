María José Navarro será la 'número dos' de la Delegación

María José Navarro Abellán será la nueva secretaria general de la Delegación del Gobierno en la Región, en sustitución de Francisco Jiménez. El nombramiento no ... es todavía oficial, pero se encuentra en tramitación, aseguran a LA VERDAD fuentes de la Delegación.

Se trata de una funcionaria de la casa, que ya ha ocupado la secretaría general en anteriores ocasiones y que, durante el periodo de Francisco Jiménez, realizaba las funciones de vicesecretaria general. Según las citadas fuentes de la Delegación, no se trata de una militante del PSOE, sino de una empleada pública con gran conocimiento de la institución y con acreditada vocación de servicio público.

Precisamente, María José Navarro fue la encargada de dar comienzo al acto de toma de posesión de Francisco Lucas, celebrado el pasado viernes. Su papel se limitó a leer el real decreto de nombramiento por parte del Consejo de Ministros y dar paso a los intervinientes, que fueron el propio Lucas y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Reunión fallida

Por otro lado, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha aceptado el ofrecimiento que le realizó el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para mantener una reunión institucional. Miras convocó a Lucas para este jueves a las 12.30 horas en el palacio de San Esteban. Sin embargo, el responsable de la Administración estatal tenía ya agenda para ese día, pues está prevista la visita a la Región del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana. De esta forma, Lucas ha solicitado a la Comunidad posponer la fecha.

Desde que accedió al cargo, Lucas ha señalado que uno de sus fines es acabar con la confrontación que ha caracterizado las relaciones entre la administración autonómica y estatal en los últimos años, abriendo una nueva etapa de colaboración institucional para el bien de la Región.

Cuando se produzca, será el segundo encuentro que los dirigentes de los principales partidos políticos de la Región mantengan desde la reunión que celebraron en el Palacio de San Esteban el pasado 5 de junio, aunque en esta ocasión Francisco Lucas acudía como secretario general del PSRM.