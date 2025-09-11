La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Marcos Ortuño, este jueves. Kiko Asunción / AGM

Marcos Ortuño: «Los menores de Santa Cruz no son un paquete de Amazon»

El portavoz del Ejecutivo de la Región de Murcia evita dar plazos sobre el cierre de centro acordado con Vox, pero avanza que los internos serán trasladados «a viviendas tutelada u otros centros de acogimiento»

David Gómez

David Gómez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:44

El portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, señaló este jueves que «los menores del centro de Santa Cruz no son un paquete de Amazon» y confirmó que la Comunidad les seguirá prestando acogimiento, «ya sea en viviendas tuteladas, ya sea en otros centros», como le exige la ley, una vez que el espacio de la pedanía murciana sea cerrado en cumplimiento del acuerdo presupuestario con Vox.

Marcos Ortuño se mostró muy crítico con el partido de Santiago Abascal durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, calificando de «farsa» y «espectáculo» por parte de Vox y PSOE lo ocurrido el miércoles en las puertas del centro de menores, donde José Ángel Antelo y el portavoz nacional en materia de inmigración, Samuel Vázquez, ofrecieron una comparecencia de prensa para sacar pecho precisamente del futuro cierre del Rosa Peñas.

«Es irresponsable e indecente ir a las puertas de un centro de menores a hacer política. En el centro, por cierto, hay niños españoles de 15 años. Y, desde luego, lo que no se puede hacer es engañar como está haciendo Vox, pues la ley nos obliga a acoger a esos menores», indicó el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo.

«Los menores se trasladarán de Santa Cruz, pero no desaparecerán. Insisto en que la ley nos obliga a acoger a esos menores en la Región de Murcia y, por supuesto, en toda España. Nuestro modelo de acogimiento, ya lo hemos dicho más de una ocasión, es el que defienden organismos como la Unión Europea, el Ministerio de Infancia, el Defensor del Pueblo: alejar a los menores de esos centros masificados que en nada se parecen a un hogar», reiteró el titular de Presidencia.

El consejero llamó a preservar la privacidad e intimidad de estos menores de edad, «que no son mercancía ni un paquete de Amazon», por lo que evitar dar plazos para el cierre del Rosa Peñas.

 

Te puede interesar

