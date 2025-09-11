La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leopoldo Olmo. CARM

Dimite por «motivos personales» el secretario general de la Consejería de Política Social

Leopoldo Olmo Fernández-Delgado, que lleva junto a Conchita Ruiz desde que fue nombrada consejera, presenta la renuncia a petición propia

David Gómez

David Gómez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:14

El secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Leopoldo Olmo Fernández-Delgado, presentó su dimisión por motivos personales, por lo que el departamento de Conchita Ruiz Caballero se queda sin 'número dos'.

Según confirmaron fuentes del Ejecutivo regional, la salida se produce a petición propia, alegando cuestiones personales. En el Consejo de Gobierno de este jueves no se dio cuenta del cese. Ahora la consejera tendrá que buscar a otra persona para ocupar un puesto clave dentro de la estructura administrativa de la Consejería.

Leopoldo Olmo Fernández-Delgado lleva junto a Conchita Ruiz desde que esta fue nombrada consejera, con motivo de la remodelación del Ejecutivo realizada por Fernando López Miras en febrero de 2023. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, fue funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma, donde ha desempeñado diversas jefaturas de servicio en la Consejería de Política Social.

Ha sido además, dentro de la Administración regional, subdirector general de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y de Patrimonio Cultural. Es asimismo profesor asociado de Derecho Penal, ámbito en el que ha publicado numerosos libros y artículos especializados.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un conductor ebrio por el atropello mortal de una mujer en Murcia
  2. 2 El hijo del comerciante de Molina muerto a golpes en su negocio abandona la cárcel
  3. 3 Tensión entre Vox y Podemos en la concentración frente al centro de menores de Santa Cruz
  4. 4 Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
  5. 5 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  6. 6 Más de 2.700 opositores optan este domingo a un centenar de plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Cartagena
  7. 7

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mis hijos cuando llegó el diagnóstico»
  8. 8 La integración de la nueva federación vecinal enfrenta al gobierno y la oposición en el pleno de Cartagena
  9. 9

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  10. 10

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dimite por «motivos personales» el secretario general de la Consejería de Política Social

Dimite por «motivos personales» el secretario general de la Consejería de Política Social