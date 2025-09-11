Dimite por «motivos personales» el secretario general de la Consejería de Política Social Leopoldo Olmo Fernández-Delgado, que lleva junto a Conchita Ruiz desde que fue nombrada consejera, presenta la renuncia a petición propia

El secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Leopoldo Olmo Fernández-Delgado, presentó su dimisión por motivos personales, por lo que el departamento de Conchita Ruiz Caballero se queda sin 'número dos'.

Según confirmaron fuentes del Ejecutivo regional, la salida se produce a petición propia, alegando cuestiones personales. En el Consejo de Gobierno de este jueves no se dio cuenta del cese. Ahora la consejera tendrá que buscar a otra persona para ocupar un puesto clave dentro de la estructura administrativa de la Consejería.

Leopoldo Olmo Fernández-Delgado lleva junto a Conchita Ruiz desde que esta fue nombrada consejera, con motivo de la remodelación del Ejecutivo realizada por Fernando López Miras en febrero de 2023. Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, fue funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma, donde ha desempeñado diversas jefaturas de servicio en la Consejería de Política Social.

Ha sido además, dentro de la Administración regional, subdirector general de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y de Patrimonio Cultural. Es asimismo profesor asociado de Derecho Penal, ámbito en el que ha publicado numerosos libros y artículos especializados.

