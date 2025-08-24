La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las fotografías ganadoras en el concurso celebrado en 2024, realizada en el desierto de Mahoya (Abanilla). CARM

En marcha la tercera edición del concurso regional de fotos sobre los espacios naturales

LA VERDAD

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:21

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor tiene abierta hasta el 21 de septiembre la III edición del concurso de fotografía en redes sociales #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales, con motivo del Día Mundial de la Fotografía, celebrado el pasado martes. Esta iniciativa invita a la ciudadanía a compartir imágenes de los espacios naturales protegidos, dando visibilidad a sus paisajes, biodiversidad y singularidades a través de plataformas como Instagram, Facebook y X.

En la edición de 2024 se recibieron 88 fotografías, que se suman a las 161 presentadas en la primera convocatoria, alcanzando un total de 249 imágenes presentadas hasta la fecha. Esta alta participación refleja el creciente interés por capturar y compartir la riqueza de los espacios naturales de la Región de Murcia, lo que ha supuesto un reto para el jurado, que valora aspectos como la calidad técnica, la originalidad y la capacidad de transmitir la esencia del concurso.

En redes sociales

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años y permite presentar fotografías tanto en color como en blanco y negro. Para participar, será necesario publicar la imagen con su título en una cuenta personal de redes sociales, etiquetar a @EspNaturalesMur y utilizar el hashtag del concurso #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subraya que «este concurso es una forma creativa de implicar a la ciudadanía en la divulgación y el aprecio por nuestros espacios».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  3. 3 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  4. 4

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  6. 6 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  7. 7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  8. 8

    Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once
  9. 9

    Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»
  10. 10 Una nueva intrusión de polvo sahariano empeorará la calidad del aire en la Región de Murcia este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad En marcha la tercera edición del concurso regional de fotos sobre los espacios naturales

En marcha la tercera edición del concurso regional de fotos sobre los espacios naturales