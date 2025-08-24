En marcha la tercera edición del concurso regional de fotos sobre los espacios naturales

Una de las fotografías ganadoras en el concurso celebrado en 2024, realizada en el desierto de Mahoya (Abanilla).

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor tiene abierta hasta el 21 de septiembre la III edición del concurso de fotografía en redes sociales #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales, con motivo del Día Mundial de la Fotografía, celebrado el pasado martes. Esta iniciativa invita a la ciudadanía a compartir imágenes de los espacios naturales protegidos, dando visibilidad a sus paisajes, biodiversidad y singularidades a través de plataformas como Instagram, Facebook y X.

En la edición de 2024 se recibieron 88 fotografías, que se suman a las 161 presentadas en la primera convocatoria, alcanzando un total de 249 imágenes presentadas hasta la fecha. Esta alta participación refleja el creciente interés por capturar y compartir la riqueza de los espacios naturales de la Región de Murcia, lo que ha supuesto un reto para el jurado, que valora aspectos como la calidad técnica, la originalidad y la capacidad de transmitir la esencia del concurso.

En redes sociales

El certamen está dirigido a personas mayores de 18 años y permite presentar fotografías tanto en color como en blanco y negro. Para participar, será necesario publicar la imagen con su título en una cuenta personal de redes sociales, etiquetar a @EspNaturalesMur y utilizar el hashtag del concurso #MeGustaRegiónDeMurcia #EspaciosNaturales.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subraya que «este concurso es una forma creativa de implicar a la ciudadanía en la divulgación y el aprecio por nuestros espacios».