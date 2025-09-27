La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Feijóo llega al hotel 7 Coronas de Murcia, este viernes. Nacho García
Murcia pone el sello a la cumbre del PP

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:48

Muy oportuna la elección de la Región de Murcia para acoger la cumbre de presidentes autonómicos del PP. A diferencia de años anteriores, la estrategia ... para el nuevo curso político resulta extraordinariamente relevante para encarar unas próximas elecciones, a la vista del panorama y del vértigo de los acontecimientos. La elección de Murcia para reunir este fin de semana a la plana mayor del PP se compadece con el protagonismo que tienen aquí (el laboratorio) las principales cuestiones de la agenda nacional de los populares: inmigración, defensa del campo y financiación autonómica. Son desafíos que se eternizan y que siempre están en el guion de cualquier cónclave político, pero que pueden quedar en un segundo plano por la ardiente actualidad: el caso de Begoña Gómez, las pulseras antimaltrato y la masacre en Gaza, con el patrullero 'Furor' de la Armada recién salido de Cartagena.

