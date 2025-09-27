Murcia pone el sello a la cumbre del PP

Compartir

Muy oportuna la elección de la Región de Murcia para acoger la cumbre de presidentes autonómicos del PP. A diferencia de años anteriores, la estrategia ... para el nuevo curso político resulta extraordinariamente relevante para encarar unas próximas elecciones, a la vista del panorama y del vértigo de los acontecimientos. La elección de Murcia para reunir este fin de semana a la plana mayor del PP se compadece con el protagonismo que tienen aquí (el laboratorio) las principales cuestiones de la agenda nacional de los populares: inmigración, defensa del campo y financiación autonómica. Son desafíos que se eternizan y que siempre están en el guion de cualquier cónclave político, pero que pueden quedar en un segundo plano por la ardiente actualidad: el caso de Begoña Gómez, las pulseras antimaltrato y la masacre en Gaza, con el patrullero 'Furor' de la Armada recién salido de Cartagena.

La cumbre tiene un atractivo añadido por las diferentes posiciones y sensibilidades de Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Moreno Bonilla y Alfonso Rueda, entre otros, sobre esta guerra, Israel y Palestina, de ahí que los populares tengan que fijar una posición común. Como también deberían hacerlo sobre la financiación autonómica, habida cuenta de la diferencia de criterios (de territorio y población) que existen entre unas regiones y otras. El agua y los trasvases requieren asimismo propuestas concretas de Feijóo, a la vez que un mensaje unitario en todas las autonomías, principalmente entre la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, léase López Miras y Francisco Nuñez. Los conflictos de este verano en Torre Pacheco también sirven de telón de fondo a la última propuesta de Feijóo, que defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos. Una política migratoria que busca cierta equidistancia entre los extremos, aunque más inclinada hacia algunos postulados de Vox, que crece en mayor proporción en las encuestas.

