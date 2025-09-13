La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Lucas, en su despacho de la Delegación del Gobierno. NACHO GARCÍA
Bitácora

Lucas salta al ring

Manuel Buitrago

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:15

Francisco Lucas se estrena como delegado del Gobierno tendiendo la mano al Ejecutivo de López Miras para ser «aliados en defensa de los intereses de ... la Región»; una declaración de intenciones de manual. En realidad, Lucas le va a meter una fuerte carga política a su puesto en la Delegación para ganar visibilidad y batirse el cobre de cara a las próximas elecciones autonómicas, probablemente frente a López Miras y José Ángel Antelo. La gestión de Pedro Sánchez no le supone ningún lastre porque es un 'sanchista' incondicional. Piensa jugar a fondo todas las bazas que tiene a su alcance y que más inciden en la Región: empezando por la inmigración, en paralelo a la financiación, el agua y las infraestructuras (un caramelo de inauguraciones para los próximos meses). Las críticas a la política del PSOE las rebate con el mismo latiguillo: todo es un mantra del PP y la ultraderecha, sostiene.

Espacios grises

