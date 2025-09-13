Lucas salta al ring

Francisco Lucas se estrena como delegado del Gobierno tendiendo la mano al Ejecutivo de López Miras para ser «aliados en defensa de los intereses de ... la Región»; una declaración de intenciones de manual. En realidad, Lucas le va a meter una fuerte carga política a su puesto en la Delegación para ganar visibilidad y batirse el cobre de cara a las próximas elecciones autonómicas, probablemente frente a López Miras y José Ángel Antelo. La gestión de Pedro Sánchez no le supone ningún lastre porque es un 'sanchista' incondicional. Piensa jugar a fondo todas las bazas que tiene a su alcance y que más inciden en la Región: empezando por la inmigración, en paralelo a la financiación, el agua y las infraestructuras (un caramelo de inauguraciones para los próximos meses). Las críticas a la política del PSOE las rebate con el mismo latiguillo: todo es un mantra del PP y la ultraderecha, sostiene.

En la reciente entrevista con LA VERDAD comentó que los altercados y conflictos relacionados con la inmigración en Torre Pacheco y Jumilla habían sido determinantes para asumir la Delegación del Gobierno, desplazando a Mariola Guevara, aunque más bien el relevo ha llegado porque tocaba en el inicio de un curso político en ebullición que requiere un perfil más aguerrido. El debate de la inmigración -muy polarizado y con muchos votos en juego- pivota y se retroalimenta entre Vox y la izquierda, con el PP en otro plano. Con Lucas llega un nuevo 'sheriff' a la ciudad, como se suele decir. Estará al quite de todo, y ojo avizor ante cualquier movimiento relacionado con los inmigrantes, como acaba de hacer en Santa Cruz.

Insistió ayer, como hizo el ministro Félix Bolaños, en que el Trasvase no se va a cerrar, pero con trazo grueso. Evidentemente el acueducto no se cerrará porque parte del agua es para que beba la población; y porque García-Page lo quiere para su territorio. La pregunta es: ¿qué agua quedará para el regadío?

La condonación de deuda es otro asunto encallado. No creo que López Miras la rechace, aunque piense que tenga que taparse la nariz.