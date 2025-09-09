Carreteras desgastadas

Baches, firme irregular, brincos sobre el asfalto, limitaciones de velocidad... En este verano de tanto trasiego al volante se ha puesto nuevamente de relieve el ... pobre estado en el que se encuentran muchos tramos de la red estatal y autonómica de carreteras. Se invierte muy poco y tarde en conservación, al contrario de lo que sucede con las nuevas autovías en construcción por parte del Ministerio, que se tragan un enorme presupuesto. En este punto hay que destacar el esfuerzo inversor del Gobierno de Pedro Sánchez, al que hay que apremiar no obstante para que agilice y desatasque otros proyectos, como la llegada del AVE a Cartagena, el Arco Norte de Murcia y la segunda fase de la autovía del Reguerón.

Volviendo a las carreteras, pongo el acento en la autovía Cartagena-Alicante, con baches y deficiencias principalmente en el tramo que bordea el Mar Menor, libre de pago; y también en algunas zonas de peaje entre Campoamor y Crevillente. Precisa una rehabilitación a fondo. La concesionaria ha logrado levantar esta autopista, con un tráfico que alcanza una media diaria de 25.000 vehículos, y ello con unas tarifas más caras en verano. Por cierto, el precario enlace de la autovía del Mar Menor con esta autopista, junto a Pozo Aledo, reclama una mejora a gritos.

Otra autovía bastante vapuleada es la de Cartagena-Albacete, con una plataforma machacada en algunos tramos. También se lleva la palma la autovía MU-31 Alcantarilla-Venta de la Paloma. Tiene tan solo 6,3 kilómetros, que requieren una intervención a fondo en este vial que dará continuidad al Arco Noroeste, una vez esté completado el año que viene. En cuanto a la red autonómica, el ranking sigue encabezado por la indescriptible autovía Zeneta-San Javier en su lado norte.

Son ejemplos de una larga lista. La Asociación Española de la Carretera y los ingenieros de Caminos de la Región han criticado el mal estado de las redes y el limitado y/o lento presupuesto para repararlas. Seis de cada diez kilómetros arrastran graves deterioros. Toca seguir esperando.