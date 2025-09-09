La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de una carretera en mal estado. Nacho García.
Carreteras desgastadas

Manuel Buitrago

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:31

Baches, firme irregular, brincos sobre el asfalto, limitaciones de velocidad... En este verano de tanto trasiego al volante se ha puesto nuevamente de relieve el ... pobre estado en el que se encuentran muchos tramos de la red estatal y autonómica de carreteras. Se invierte muy poco y tarde en conservación, al contrario de lo que sucede con las nuevas autovías en construcción por parte del Ministerio, que se tragan un enorme presupuesto. En este punto hay que destacar el esfuerzo inversor del Gobierno de Pedro Sánchez, al que hay que apremiar no obstante para que agilice y desatasque otros proyectos, como la llegada del AVE a Cartagena, el Arco Norte de Murcia y la segunda fase de la autovía del Reguerón.

