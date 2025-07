El buen rollo de Miras y Puente

Por un lado está la refriega política, y por otro las cosas de comer, y en este caso resulta que existe un buen rollo entre ... el presidente López Miras y el ministro Óscar Puente, uno de los azotes del PP. La cita de ayer en mitad de la vega media para abrir un pedazo de autovía de última generación –entre huertos que compiten con polígonos industriales–, estuvo precedida por una cena el jueves de ambos políticos en la que dieron un repaso a las inversiones pendientes en la Región, según hemos podido saber. Deduzco que también hablaron de la situación política.

Esa sintonía no es de ahora, sino que se ha ido cultivando, y presidente y ministro dieron ayer muestras de ello en un acto institucional de mucho guante blanco, similar al 'fair play' del año pasado en Yecla. La crispación política de fondo entre PP y PSOE no se compadece con los mensajes que se cruzaron Miras y Puente, acompañados por sus afines, entre ellos Francisco Lucas. No hubo 'canutazos' para no romper el encantamiento. El ministro recalcó la colaboración leal del Gobierno murciano, que espera seguir encontrando por mucho tiempo, a la vez que anunció que volverá «prontito» para visitar e inaugurar otras obras en marcha. Destacó el vigor logístico y empresarial de la Región.

López Miras mencionó la deuda histórica pero no exigió los proyectos pendientes porque «no sería justo» con el ministro en este momento, recalcó. «Estás siempre disponible y te has preocupado por las cuestiones que te he planteado», le dijo a Puente. Indican que existe hilo directo entre ambos, y resulta obvio que una relación fluida abre puertas con independencia del color político. Y de eso se trata cuando hay que sacar adelante las obras pendientes.

Lo dicho: las cosas de comer y el sentido común, como se vio ayer. Fue una tregua dentro del agrio panorama político; de la corrupción a la financiación privilegiada para Cataluña.