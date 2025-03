Lucas confirma que se presentará a las primarias para ser candidato del PSOE a la presidencia de la Región de Murcia El secretario general de los socialistas murcianos insiste en tenderle la mano al Gobierno regional para acordar los Presupuestos de la Comunidad y reprocha a López Miras que no acceda a reunirse con él

David Gómez Lunes, 24 de marzo 2025, 16:49 | Actualizado 17:48h.

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, confirmó este lunes que se presentará a las primarias de su partido para ser candidato socialista a la presidencia de la Comunidad en las elecciones autonómicas de 2027.

Lo hizo en la Tertulia de La Luz, donde acudió como invitado para exponer las líneas de su proyecto político al frente del PSRM, en una comida que contó con la presencia de distintas personalidades de la sociedad civil murciana como el vicepresidente de Croem, Alfonso Martínez Zapata; el rector de la Universidad de Murcia, José Luján; los secretarios generales de los sindicatos UGT y CC OO, Antonio Jiménez y Santiago Navarro (quienes acudieron acompañados de sus respectivas sucesoras, Francisca Sánchez Salmerón y Teresa Fuentes); y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, entre otros.

«Me gusta respetar los tiempos, pero puedo confirmar que me presentaré a las primarias para ser candidato a la presidencia de la Comunidad en las próximas elecciones, a las que puedo asegurar también que el PSOE se presentará con una hoja de ruta clara para gobernar la Región», indicó el secretario general del PSRM.

Su candidatura era un secreto a voces y el propio Pedro Sánchez lo señaló como futuro cabeza de lista en el último congreso regional, cuando dio por hecho de que sería «el próximo presidente de la Región de Murcia». No obstante, tendrá que someterse a la confianza de los militantes en las elecciones primarias, cuya convocatoria marcará Ferraz en su momento.

Durante el debate, Lucas reiteró su oferta de diálogo al PP para acordar los Presupuestos de la Comunidad para este año 2025. En ese sentido, reprochó que el Gobierno regional todavía no haya respondido a su propuesta ni a su petición para reunirse con el presidente Fernando López Miras, a quien acusó de estar faltándole al respeto al PSOE y a su secretario general.

Por contra, el líder socialista reprocha a los populares que prefieran acordar las cuentas públicas con Vox, advirtiendo de que «llegarán los aranceles de Trump, que harán muchísimo daño a la Región, y López Miras no podrá defender a la Región porque está atado a la ultraderecha».

En este sentido, Lucas insistió en que un acuerdo presupuestario entre los dos principales partidos «daría estabilidad institucional a la Región de Murcia y reforzaría su imagen en el exterior». Asegura que la propuesta que tiene sobre la mesa López Miras «no va de debates ideológicos, sino que se centra en políticas para resolver los problemas reales de la ciudadanía, en áreas como la lucha contra la pobreza, la financiación, la creación de empleo y la recuperación del Mar Menor».

El nuevo líder regional insistió en que el PSRM que lidera desde comienzos de marzo «tiene un perfil propio», con una actitud reivindicativa ante el Ejecutivo de España. Así, recordó que quizás será «el primer secretario general» que expone ante Pedro Sánchez el apoyo irrenunciable de la federación al Trasvase Tajo-Segura y que le exige una reforma del modelo de financiación. «El PP ya no tiene el mantra de decir que no apoyamos estas reivindicaciones, pues las expuse ante el mismo presidente del Gobierno», señaló, recordando asimismo que «ser reivindicativo no es lo mismo que confrontar».