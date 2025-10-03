Las familias numerosas y los pensionistas pagarán la mitad por los recibos de agua, basura y alcantarillado Los interesados en acogerse a la bonificación que aplica el Ayuntamiento a estos colectivos pueden presentar la documentación requerida hasta el próximo 31 de diciembre

LA VERDAD Viernes, 3 de octubre 2025, 10:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Alcázares anunció este viernes la apertura del plazo de solicitudes para acogerse a la bonificación del 50% en los recibos de agua, alcantarillado y basura, destinada a pensionistas y familias numerosas del municipio.

El periodo de presentación de instancias estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante este tiempo, los interesados deberán cumplimentar el formulario oficial y aportar la documentación acreditativa en el Registro General del Ayuntamiento de Los Alcázares, en horario de atención al público.

De manera abreviada, los requisitos que deben reunir los interesados en acogerse a estas bonfificaciones son: estar empadronado en Los Alcázares, ser titular del contrato de agua y basura de la vivienda, acreditar la condición de pensionista o de familia numerosa y estar al corriente de los pagos municipales.

Los impresos están disponibles tanto en la página web del Ayuntamiento como en las oficinas municipales, «con el fin de facilitar el acceso a todos los solicitantes», destacan desde el Consistorio.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, indicó que «esta es una medida destinada a aliviar a nuestros vecinos más vulnerables, porque sabemos que los gastos básicos pesan especialmente en los pensionistas y en las familias numerosas. Queremos que nadie en Los Alcázares se quede atrás a la hora de afrontar servicios esenciales como el agua, el saneamiento y la recogida de residuos. Esta bonificación del 50% supone un alivio real en la economía de muchos hogares».

El Ayuntamiento recuerda que la solicitud debe presentarse dentro del plazo indicado y acompañada de la documentación justificativa. Con esta acción, el Consistorio «reafirma su compromiso con la justicia social y con el bienestar de los vecinos que más lo necesitan, ayudando a garantizar la igualdad de acceso a servicios básicos», apuntaron fuentes municipales.