Desmantelado un grupo criminal dedicado a realizar robos con violencia en Los Alcázares

LA VERDAD Jueves, 21 de agosto 2025, 10:49 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Los Alcázares, desarrolló la operación 'Cofilatón', una investigación dirigida al esclarecimiento de varios robos violentos, que culminó con la desarticulación de un grupo criminal, cuyos cuatro miembros fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, robo con violencia, hurto, amenazas, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, lesiones y pertenencia a grupo criminal.

El primer hecho violento, del que tuvieron noticia las autoridades, ocurrió el pasado mes de febrero, cuando un joven irrumpió a punta de pistola en una caravana estacionada en Los Narejos-Los Alcázares. Los ocupantes opusieron resistencia y el robo no llegó a consumarse. Minutos más tarde, en una playa próxima, un chico fue asaltado dentro de su coche por un hombre encapuchado. El agresor, que también llevaba una pistola, golpeó a la víctima en la cabeza hasta apoderarse de su teléfono móvil.

Desde ese momento, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación que se inició con la declaración de las víctimas, la obtención de imágenes de cámaras de videovigilancia, así como la localización del teléfono móvil robado. Todos estos indicios permitieron identificar a un primer sospechoso, un joven, vecino de Los Alcázares que se relacionaba en el mundo delictivo con otros tres vecinos de la localidad.

Los guardias civiles conocieron que el grupo actuaba de forma organizada, aunque, el más violento y supuesto líder del grupo, en ocasiones, lo hacía solo. La Guardia Civil y la Policía Local de Los Alcázares mantuvieron una serie de dispositivos operativos dirigidos a la localización y detención de los sospechosos. La culminación de la operación se precipitó cuando, en un polígono industrial del municipio del Mar Menor, se produjo una riña. Las patrullas desplazadas al lugar localizaron al principal sospechoso con heridas en el cuello, la espalda y en una mano, producidas con un objeto cortante. Esa persona resultó detenida. Al parecer, varios miembros del grupo lo habían obligado a subir a un coche para trasladarlo en contra de su voluntad hasta el polígono. Las supuestas desavenencias finalizaron en una reyerta. Las labores de investigación continuaron hasta localizar al resto de individuos.

Según se desprende de la investigación el grupo criminal ahora desmantelado, con sede en el municipio de Los Alcázares, se dedicaba al robo en viviendas, al hurto de bicicletas e incluso a otros delitos más violentos, como los robos con intimidación o las amenazas. La operación 'Cofilatón' finalizó con la detención de cuatro personas como presuntas autoras de los delitos anteriormente mencionados.