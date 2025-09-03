Aceleran los trabajos de limpieza en el área urbana de Los Alcázares ante el riesgo de episodios de lluvia
Las labores se centran en despejar arquetas, canales y redes de pluviales para evitar la acumulación de agua
LA VERDAD
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:06
Ante la llegada de la época del año en la que suelen registrarse episodios de lluvias intensas, el Ayuntamiento de Los Alcázares refuerza los trabajos ... de mantenimiento de las infraestructuras municipales con el objetivo de minimizar riesgos y aumentar la seguridad de los vecinos. También se ha lanzado un bando municipal con consejos dirigidos a la población.
A través de las empresas concesionarias Aqualia y Urbaser, el Consistorio acomete en los últimos días la limpieza de las arquetas, especialmente en las zonas más sensibles a la acumulación de agua; y está llevando a cabo una limpieza exhaustiva de las redes de pluviales y de los canales de hormigón situados en áreas urbanas.
A estas actuaciones se suma la limpieza del canal D7, una tarea que ya está en marcha tras la solicitud realizada por el propio alcalde alcazareño, Mario Pérez Cervera, a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Igualmente, se han contratado servicios específicos para la retirada de escombros en la periferia, con el fin de evitar arrastres o taponamientos indeseados en caso de lluvias abundantes.
Junto a estas labores de prevención, desde alcaldía han elaborado un bando municipal con recomendaciones y medidas que la población debe tener en cuenta en los días previos y durante los avisos por lluvias fuertes, con el propósito de reforzar la seguridad y la colaboración ciudadana. El Consistorio también pide a los vecinos que si encuentran cerca de su domicilio alguna arqueta obstruida parcial o totalmente que avisen a Protección Civil para actuar en la zona inmediatamente.
El regidor Mario Pérez señala que «estos trabajos forman parte del esfuerzo continuo que realiza el Ayuntamiento durante todo el año», subrayando Pérez Cervera que en esta época del año «se refuerzan las labores para minimizar riesgos antes posibles episodios de lluvias para aumentar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos», informan fuentes municipales.
Rehabilitan y modernizan el edificio Alcázar con 1,3 millones
El Consistorio de Los Alcázares, junto con la comunidad de propietarios del edificio Alcázar, han puesto en marcha también estos días las obras de rehabilitación energética y modernización del inmueble situado en la avenida de la Libertad. Este proyecto, financiado por el programa europeo 'Next Generation EU', supone una inversión de 1.294.399,81 euros y tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la calidad de vida de las 41 viviendas y locales comerciales. Entre otras actuaciones contempla la instalación de aislamiento en la fachada y la sustitución de puertas y ventanas.
