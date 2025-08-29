La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nuevos canales de drenaje en la variante de Torre Pacheco, muy transitada por vehículos agrícolas y camiones. CARM

Fomento mejora los desagües en carreteras del Mar Menor

Las obras pretenden adaptar la variante de Torre Pacheco y la autovía de San Javier frente al riesgo de inundaciones

LA VERDAD

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:12

La Consejería de Fomento e Infraestructuras lleva a cabo un plan de adaptación de carreteras frente al riesgo de inundación, cuyo objetivo es proteger, mejorar ... y adaptar la red regional ante episodios de lluvias intensas, así como ante los efectos del cambio climático.

