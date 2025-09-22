La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Menduiña ante la puerta de la Consejería de Agricultura. VOX

Vox advierte de que los corredores de tortuga mora «ponen en riesgo la viabilidad de la agricultura» en la Región

Reclama al Gobierno autonómico que escuche a los agricultores y retire un proyecto «arbitrario, injustificado y dañino»

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:26

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Lorca y secretaria provincial de este partido en Murcia, Carmen Menduiña, denunció este lunes la falta de respuesta de la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreria, a sus reiteradas solicitudes de reunión para abordar el impacto del Plan de Conservación de la Tortuga Mora sobre el sector agrícola.

«Es inaceptable que se ignore a quienes representamos a miles de agricultores de la Región», dijo Menduiña, que criticó que Ferreira «sí ha tenido tiempo de impulsar un decreto sin estudios serios ni reales, únicamente para contentar a los ecologistas».

Según Menduiña, «este plan amenaza a más de 168.000 hectáreas del sureste regional, imponiendo restricciones que ponen en riesgo la viabilidad de la agricultura de la Región». Exigió al Gobierno autonómico que escuche a los agricultores y retire un proyecto «arbitrario, injustificado y dañino para la economía local».

Consideró que «la tortuga mora no puede convertirse en una excusa para arruinar al sector agrícola». Advirtió que continuará «aporreando la puerta de la Consejería, sola o acompañada de cientos de agricultores, porque no vamos a admitir más agresiones caprichosas».

