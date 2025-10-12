Visitas guiadas a la fortaleza de Lorca en el Día Nacional de los Castillos

Inma Ruiz Domingo, 12 de octubre 2025, 23:18 Comenta Compartir

La ciudad se suma a la celebración de la 30 edición del Día Nacional de los Castillos, una iniciativa promovida por la Asociación Española de Amigos de los Castillos, de la que el municipio forma parte, con visitas guiadas a la fortaleza, degustaciones gastronómicas y conferencias, que tendrán lugar el jueves.

El concejal de Turismo, Santiago Parra, detalló que las actividades comenzarán a las 17.30 horas con una visita guiada al castillo, la judería y la sinagoga por el director del Museo Arqueológico, Andrés Martínez. A las 20.30 horas impartirá la conferencia 'El castillo y la ciudad de Lorca. Una historia que continúa escribiéndose', en el salón del Colegio de la Abogacía. La jornada concluirá con una desgustación de productos artesanos a las 21.30 horas en la Casa del Artesano.

Parra aseguró que «lo que buscamos con este tipo de iniciativas es dar a conocer la importancia histórica y cultural del monumento y ofrecer una programación variada» para impulsar el turismo cultural y contribuir a la conservación y promoción de nuestro patrimonio».

Temas

Turismo

Lorca