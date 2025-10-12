La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas recorren el castillo, en una imagen de archivo. G. J. Martínez / AGM

Visitas guiadas a la fortaleza de Lorca en el Día Nacional de los Castillos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:18

Comenta

La ciudad se suma a la celebración de la 30 edición del Día Nacional de los Castillos, una iniciativa promovida por la Asociación Española de Amigos de los Castillos, de la que el municipio forma parte, con visitas guiadas a la fortaleza, degustaciones gastronómicas y conferencias, que tendrán lugar el jueves.

El concejal de Turismo, Santiago Parra, detalló que las actividades comenzarán a las 17.30 horas con una visita guiada al castillo, la judería y la sinagoga por el director del Museo Arqueológico, Andrés Martínez. A las 20.30 horas impartirá la conferencia 'El castillo y la ciudad de Lorca. Una historia que continúa escribiéndose', en el salón del Colegio de la Abogacía. La jornada concluirá con una desgustación de productos artesanos a las 21.30 horas en la Casa del Artesano.

Parra aseguró que «lo que buscamos con este tipo de iniciativas es dar a conocer la importancia histórica y cultural del monumento y ofrecer una programación variada» para impulsar el turismo cultural y contribuir a la conservación y promoción de nuestro patrimonio».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  5. 5

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  6. 6

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  7. 7 La cara más brutal del agua se muestra otra vez a los vecinos de San Javier y Los Alcázares
  8. 8 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  9. 9 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  10. 10

    Las claves | El Murcia cortocircuita en Tarazona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Visitas guiadas a la fortaleza de Lorca en el Día Nacional de los Castillos

Visitas guiadas a la fortaleza de Lorca en el Día Nacional de los Castillos