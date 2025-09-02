La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una reunión de los técnicos de Adif con los vecinos y el Ayuntamiento. Gonzalo J. Martínez / AGM

Vecinos de Lorca esperan la decisión de Adif sobre un nuevo viaducto del AVE en La Torrecilla

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:59

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presentará este mes una propuesta concreta a los vecinos afectados por las obras del AVE en el tramo Lorca-Pulpí tras estudiar las posibilidades de salvar la rambla de La Torrecilla que garantice el libre discurrir del agua.

El concejal de Pedanías, Ángel Meca, recordó el compromiso que adquirió Marco de la Peña con el alcalde, Fulgencio Gil, y con los representantes vecinales en la reunión celebrada a finales de julio en la sede de Adif de valorar a lo largo del verano una modificación del proyecto, siempre que se pueda garantizar su viabilidad técnica y económica. «Esperamos que se nos comunique la visita y que de a conocer los avances y lo que se puede hacer y lo que no», señaló Meca.

Los vecinos reclaman un viaducto de 200 metros de longitud y las obras están paralizadas en ese tramo hasta que se adopte una solución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  4. 4 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  5. 5 Un accidente inesperado en el estreno grana en Marbella (2-1)
  6. 6

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  7. 7 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  8. 8

    Mecánicas Bolea da un espaldarazo industrial a Los Camachos con una inversión de 12 millones
  9. 9 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  10. 10

    El 25% de los alumnos de colegios públicos en la Región de Murcia son ya de origen extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vecinos de Lorca esperan la decisión de Adif sobre un nuevo viaducto del AVE en La Torrecilla

Vecinos de Lorca esperan la decisión de Adif sobre un nuevo viaducto del AVE en La Torrecilla