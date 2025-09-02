Vecinos de Lorca esperan la decisión de Adif sobre un nuevo viaducto del AVE en La Torrecilla

Imagen de archivo de una reunión de los técnicos de Adif con los vecinos y el Ayuntamiento.

Inma Ruiz Martes, 2 de septiembre 2025, 21:59 Comenta Compartir

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presentará este mes una propuesta concreta a los vecinos afectados por las obras del AVE en el tramo Lorca-Pulpí tras estudiar las posibilidades de salvar la rambla de La Torrecilla que garantice el libre discurrir del agua.

El concejal de Pedanías, Ángel Meca, recordó el compromiso que adquirió Marco de la Peña con el alcalde, Fulgencio Gil, y con los representantes vecinales en la reunión celebrada a finales de julio en la sede de Adif de valorar a lo largo del verano una modificación del proyecto, siempre que se pueda garantizar su viabilidad técnica y económica. «Esperamos que se nos comunique la visita y que de a conocer los avances y lo que se puede hacer y lo que no», señaló Meca.

Los vecinos reclaman un viaducto de 200 metros de longitud y las obras están paralizadas en ese tramo hasta que se adopte una solución.

