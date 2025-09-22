La Universidad Popular de Lorca estrena sede y amplía su oferta Cursos sobre inteligencia artificial, guitarra eléctrica, iniciación a la micología y japonés, entre las novedades

Inma Ruiz Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:16

La Universidad Popular de Lorca iniciará el curso en octubre sumando a su habitual sede de La Alberca una nueva en el edificio de la escuela municipal de artes plásticas, en Sutullena. Lo anunció este lunes el concejal de Cultura, Santiago Parra, que dijo que esto permitirá aumentar el número de plazas un 30% y que asociaciones y entidades puedan celebrar reuniones, encuentros, ensayos y eventos.

En el apartado de Idiomas destacó como novedad los cursos de francés, alemán y japonés y dentro del área de artesanía, los de pintura sobre textil, ganchillo y crochet. Se mantienen los tradicionales cursos de restauración de muebles, bordados y costura creativa, al que se añade un nuevo turno en horario de mañana debido a la gran demanda.

También se amplía con distintos talleres el área de música tradicional y Moderna, incluyendo seis talleres de música y movimiento (de 4 a 6 años); 10 de lenguaje musical (de 7 años en adelante); y talleres de piano, flauta, clarinete, violín, guitarra clásica, viento metal, percusión y canto. Otras novedades son las relacionadas con la música moderna con talleres de guitarra eléctrica y composición musical moderna.

En salud integral, destaca el nuevo curso 'El arte de sanar la soledad: del silencio a la luz', además de otros que han tenido en años anteriores gran aceptación: ocho cursos de Pilates, dos de yoga y cuatro cursos de salsa y bachata, sevillanas y zumba. Dentro de la línea de autocuidado y habilidades para la vida cotidiana se incorpora el taller 'Skincare. Cuidado de la piel y maquillaje'.

En el área de patrimonio, historia y literatura se siguen programando 'Historia de Lorca', 'Escritura Creativa' y las 'Conversaciones con la sociedad Actual' (Cafés Filosóficos), además del juego lorquino de las senas. En medioambiente y naturaleza se impartirá el taller de introducción al mundo de la micología.

El plazo de matriculación estará abierto hasta el 6 de octubre y las inscripciones podrán realizarse en el centro de La Alberca en horario de 9 a 14 horas. A partir del día 29 de septiembre también de 18 a 20 horas en Sutullena. Las matriculaciones online serán a través de la web del Ayuntamiento lorca.es