El turismo extranjero despunta en verano en Lorca con un aumento del 9% de los visitantes La ocupación hotelera en agosto alcanzó el 75%

La oficina de turismo de Lorca atendió durante los meses de julio y agosto a 6.270 visitantes, de los que casi la totalidad llegaron atraídos por la oferta cultural de la ciudad. Lo dijo este viernes el concejal de Turismo, Santiago Parra, que hizo balance de la temporada estival.

Subrayó el crecimiento del turismo extranjero en un 9% con respecto al año anterior, procedente sobre todo de Reino Unido, Francia, Países Bajos y Alemania.

También ha seguido esta tendencia creciente el turismo regional, con un aumento del 4%, pero «el turismo de casa, el de los propios lorquinos, es el que, sin duda, este año repunta con un incremento del 32 % respecto a 2024», aseguró.

El turismo procedente de otras comunidades autónomas ha sufrido sin embargo un leve descenso que Parra achacó a «los precios competitivos de otros países». Dijo que en su mayoría procedían de Madrid, Alicante, Almería, Barcelona y Valencia. Predomina el turismo familiar, que supone el 48 % del total de visitantes.

El edil remarcó además el aumento de las pernoctaciones, con una ocupación hotelera del 64% en julio y un 75% en agosto, que supone la cifra más alta de los últimos años. El mayor número de reservas se produjo en el Parador Nacional de Turismo «por el atractivo cultural y patrimonial« del recinto fortificado del castillo en el que se ubica.

La alcazaba, principal seña de identidad de la ciudad, ha sido el recurso turístico más visitado, seguido del palacio de Guevara y de la antigua colegiata de San Patricio. También destacó el incremento del número de bañistas en las playas de la costa lorquina.

