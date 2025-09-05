La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parra consulta los datos de visitantes en la oficina de turismo. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

El turismo extranjero despunta en verano en Lorca con un aumento del 9% de los visitantes

La ocupación hotelera en agosto alcanzó el 75%

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:04

La oficina de turismo de Lorca atendió durante los meses de julio y agosto a 6.270 visitantes, de los que casi la totalidad llegaron atraídos por la oferta cultural de la ciudad. Lo dijo este viernes el concejal de Turismo, Santiago Parra, que hizo balance de la temporada estival.

Subrayó el crecimiento del turismo extranjero en un 9% con respecto al año anterior, procedente sobre todo de Reino Unido, Francia, Países Bajos y Alemania.

También ha seguido esta tendencia creciente el turismo regional, con un aumento del 4%, pero «el turismo de casa, el de los propios lorquinos, es el que, sin duda, este año repunta con un incremento del 32 % respecto a 2024», aseguró.

El turismo procedente de otras comunidades autónomas ha sufrido sin embargo un leve descenso que Parra achacó a «los precios competitivos de otros países». Dijo que en su mayoría procedían de Madrid, Alicante, Almería, Barcelona y Valencia. Predomina el turismo familiar, que supone el 48 % del total de visitantes.

El edil remarcó además el aumento de las pernoctaciones, con una ocupación hotelera del 64% en julio y un 75% en agosto, que supone la cifra más alta de los últimos años. El mayor número de reservas se produjo en el Parador Nacional de Turismo «por el atractivo cultural y patrimonial« del recinto fortificado del castillo en el que se ubica.

La alcazaba, principal seña de identidad de la ciudad, ha sido el recurso turístico más visitado, seguido del palacio de Guevara y de la antigua colegiata de San Patricio. También destacó el incremento del número de bañistas en las playas de la costa lorquina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  2. 2 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  3. 3

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  4. 4 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  5. 5 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  6. 6 Cervemur se convertirá en un mercadillo de rock y metal
  7. 7

    Medio Enrique Roca lleno 17 años después
  8. 8

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de septiembre de 2025
  10. 10 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El turismo extranjero despunta en verano en Lorca con un aumento del 9% de los visitantes

El turismo extranjero despunta en verano en Lorca con un aumento del 9% de los visitantes