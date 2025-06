Tercer día de protestas vecinales en Lorca para reclamar un viaducto en La Torrecilla

Inma Ruiz Jueves, 12 de junio 2025, 16:57 Comenta Compartir

Vecinos de Lorca paralizaron este jueves por tercer día consecutivo las obras de construcción del AVE en la rambla de La Torrecilla en el tramo Lorca-Pulpí para reclamar a Adif que modifique el proyecto para que los trenes pasen sobre un viaducto de unos 200 metros de longitud que garantice que el agua discurra sin obstáculos en caso de lluvias torrenciales. Aseguran que no están dispuestos a consentir «bajo ningún concepto» la construcción de un paso elevado sobre la rambla con un terraplén de 30 metros de anchura que sería un «verdadero dique» , según dijo el presidente de los vecinos de la pedanía de Campillo, Joaquín Giner.

Agentes de la Guardia Civil hicieron acto de presencia por primera vez durante la protesta en la que estaban representados los vecinos de las pedanías de Campillo y Torrecilla, de la Plataforma de Afectados por las Riadas y de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Giner y el presidente de los vecinos de Torrecilla, Cayetano Padilla, fueron recibidos este jueves por responsables de la empresa constructora a los que expusieron sus reivindicaciones. «Nos han escuchado, que era lo que pedíamos porque hasta ahora nadie nos había atendido», señaló Padilla, que destacó que han registrado en el Ayuntamiento un escrito con sus demandas para que el Consistorio lo haga llegar a Adif y se abra la vía de la negociación.

«Tenemos algo más de esperanza pero seguiremos las concentraciones hasta que no nos den una solución porque esta rambla no se puede ignorar. Sabiendo lo peligrosa que puede llegar a ser no vamos a permitir que hagan el terraplén. Los vecinos lo están pasando muy mal, no se puede jugar con la vida de las personas», dijo Padilla.

El alcalde, Fulgencio Gil, confirmó el apoyo del Ayuntamiento a los vecinos de Campillo y Torrecilla en «sus justas reivindicaciones» que vienen haciendo desde 2018 porque «ellos mejor que nadie conocen esa zona y saben las repercusiones que se producen» en caso de avenida. «No al terraplén, sí al viaducto», remarcó Gil.

Recordó que el Consistorio ha respaldado la petición vecinal desde el principio y que así se ha expuesto en todas las reuniones mantenidas con Adif, sin éxito hasta el momento.

Añadió que las viviendas y explotaciones ganaderas se sitúan en zona de flujo preferente, declarada por la Confederación Hidrográfica del Segura, y los propietarios «no pueden poner ni un ladrillo, pero sí se permite levantar para las obras del AVE un terraplén de siete metros de altura que va a actuar como un dique de contención del agua».

Según el alcalde, aún hay tiempo de rectificar y se comprometió a solicitar una reunión con Adif para plantear la modificación puntual del proyecto del AVE.