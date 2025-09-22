La residencia Domingo Sastre de Lorca aumentará su capacidad con otras 36 plazas Arrancan las obras de mejora en dos de las plantas con una inversión de tres millones de euros

Inma Ruiz Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha iniciado el proyecto de rehabilitación de la residencia para mayores Domingo Sastre de Lorca, que mejorará esta infraestructura sociosanitaria con una inversión de más de tres millones de euros. Las obras, que concluirán en el segundo trimestre de 2026, se centran principalmente en las plantas séptima y octava del inmueble.

A partir de este proyecto se habilitarán 36 nuevas plazas en la residencia, en la que actualmente residen 60 personas mayores. Cada planta contará con 12 habitaciones individuales y 3 habitaciones dobles, todas con baño incorporado. Además, en todas las plantas se habilitará un comedor amplio, así como una sala de enfermería, para que los usuarios no tengan que desplazarse cuando necesiten estos servicios. También contarán con aseos geriátricos, sala de estar de personal y almacenes.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, visitó las obras junto con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y destacó que «se proporcionarán espacios individualizados, más funcionales y adaptados a las necesidades de los usuarios, garantizando así su bienestar y mejorando su calidad de vida. Las habitaciones se han diseñado, además, para que las sientan suyas, y no como una estancia neutra».

Habrá una remodelación de los espacios comunes, a fin de mejorar la comodidad de los usuarios. El proyecto incluye también una adaptación del edificio para mejorar su relación con el paisaje y potenciar la entrada de luz natural con la apertura de ventanales que permitirá a los usuarios disfrutar de unas mejores vistas del entorno.

Más ascensores

Los trabajos permitirán, a su vez, que el inmueble sea más sostenible ya que el proyecto incluye la mejora de la eficiencia energética, con la dotación en la cubierta de una gran instalación fotovoltaica, y una renovación completa de las instalaciones de aire acondicionado. Además, se convertirá en una residencia más accesible, con la renovación de los dos ascensores existentes y la instalación de otros dos nuevos, así como un montacamas. La consejera dijo que la mejora de las instalaciones irá acompañada de la contratación de más profesionales que puedan garantizar la atención.

El proyecto de transformación de la residencia 'Domingo Sastre' comenzó en 2023 con el acondicionamiento de los jardines y la creación de nuevas zonas de disfrute al aire libre para los usuarios. En una superficie de más de 4.000 metros cuadrados se proyectaron espacios más accesibles con plantación de arbolado, así como áreas de circuitos biosaludables o nuevas zonas de sombraje con pérgolas bioclimáticas. También se adaptó un área para los residentes con movilidad reducida.