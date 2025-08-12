Refuerzo en los trabajos sanitarios en Lorca para el control de la legionelosis Fuentes ornamentales, colegios, instalaciones deportivas y albergues municipales, entre otros, han sido sometidos a tareas de limpieza y desinfección

Gloria Piñero Martes, 12 de agosto 2025, 14:17

La legionelosis, una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Legionella, se propaga principalmente a través del agua contaminada. Durante los meses de verano, las altas temperaturas favorecen la proliferación de esta bacteria, lo que incrementa el riesgo de brotes. Por ello, la concejala de Sanidad en el Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz, ha anunciado el refuerzo de los trabajos sanitarios para su prevención y control.

A través de una empresa especializada, se ha aumentado la frecuencia de las tareas de mantenimiento y control para el periodo estival en todas las instalaciones municipales que utilizan agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles, se encuentren ubicadas en zonas abiertas y de uso colectivo, y puedan ser susceptibles de convertirse en foco de propagación.

En total, han sido sometidas a mantenimiento 68 fuentes ornamentales, así como las instalaciones de 38 colegios públicos y concertados, 7 instalaciones deportivas, 3 albergues municipales, 3 centros de atención a la infancia y los aseos del Huerto de la Rueda. «En el caso de las fuentes ornamentales, se comprueba el correcto funcionamiento de todos sus elementos al menos una vez al año», ha concretado la edil.

En las fuentes ornamentales, ya sean con o sin recirculación, el procedimiento de limpieza incluye su desinfección y cambio de agua para devolverlas a condiciones estandarizadas.

En el mismo sentido, Díaz ha confirmado que «además de los análisis de legionella, también se llevan a cabo controles de aerobios, pH, turbidez y biocida de manera periódica en todas las fuentes».