La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turista camina junto a una de las fuentes ornamentales del Castillo de Lorca. Gonzalo J. Martínez / AGM

Refuerzo en los trabajos sanitarios en Lorca para el control de la legionelosis

Fuentes ornamentales, colegios, instalaciones deportivas y albergues municipales, entre otros, han sido sometidos a tareas de limpieza y desinfección

Gloria Piñero

Martes, 12 de agosto 2025, 14:17

La legionelosis, una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Legionella, se propaga principalmente a través del agua contaminada. Durante los meses de verano, las altas temperaturas favorecen la proliferación de esta bacteria, lo que incrementa el riesgo de brotes. Por ello, la concejala de Sanidad en el Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz, ha anunciado el refuerzo de los trabajos sanitarios para su prevención y control.

A través de una empresa especializada, se ha aumentado la frecuencia de las tareas de mantenimiento y control para el periodo estival en todas las instalaciones municipales que utilizan agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles, se encuentren ubicadas en zonas abiertas y de uso colectivo, y puedan ser susceptibles de convertirse en foco de propagación.

En total, han sido sometidas a mantenimiento 68 fuentes ornamentales, así como las instalaciones de 38 colegios públicos y concertados, 7 instalaciones deportivas, 3 albergues municipales, 3 centros de atención a la infancia y los aseos del Huerto de la Rueda. «En el caso de las fuentes ornamentales, se comprueba el correcto funcionamiento de todos sus elementos al menos una vez al año», ha concretado la edil.

En las fuentes ornamentales, ya sean con o sin recirculación, el procedimiento de limpieza incluye su desinfección y cambio de agua para devolverlas a condiciones estandarizadas.

En el mismo sentido, Díaz ha confirmado que «además de los análisis de legionella, también se llevan a cabo controles de aerobios, pH, turbidez y biocida de manera periódica en todas las fuentes».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  2. 2 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  3. 3 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  4. 4 Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes
  5. 5

    Desalojan a un grupo de jóvenes que había acampado en la playa de Cala Cortina
  6. 6 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Molina borra el mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad
  8. 8

    La policía que salvó a un niño de 5 años en una piscina de San Pedro del Pinatar: «Cada bocanada era un paso por vivir»
  9. 9 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  10. 10 Arden el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Refuerzo en los trabajos sanitarios en Lorca para el control de la legionelosis

Refuerzo en los trabajos sanitarios en Lorca para el control de la legionelosis