Reconocimiento a la excelencia turística en Lorca

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:42

El Palacio de Guevara acogió este martes de la entrega de los reconocimientos del sello SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) con los que se pone en valor el esfuerzo y la dedicación de 26 empresas y servicios locales comprometidos con la mejora continua y la excelencia en la atención al visitante, tras haber superado la auditoría del pasado mes de junio.

El evento ha contado con la participación de la Directora General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia, Eva Reverte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, el concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra, y representantes del tejido empresarial del municipio. Junto al diploma, los distinguidos han recibido una placa para exhibir en sus establecimientos, pegatinas para vehículos o pines para guías turísticos.

Gil subrayó que «esta ceremonia es un reconocimiento a la profesionalidad de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al crecimiento económico y a la proyección del municipio como un destino turístico de referencia». También manifestó que «la calidad turística no es solo un sello, es una actitud y una forma de entender la ciudad» y agradeció el «compromiso» de los que recibieron sus diplomas para convertirse en «los mejores embajadores» del municipio.

Entre ellos se encuentran los albergues municipales, el Parador Nacional de Turismo, comercios, artesanos, museos y centros de interés turístico visitable, empresas de turismo activo, agencias de viaje o guías turísticos. También un taxi y una empresa de alquiler de vehículos así como servicios municipales como Policía Loca, Limusa, la oficina de turismo, la playa de Calnegre y Lorca Taller del tiempo con sus centros turísticos.

El municipio cuenta ya con 55 establecimientos adheridos y el sello les proporciona formación y asistencia técnica gratuita, una guía de buenas prácticas personalizada, reconocimiento oficial, mayor visibilidad promocional en canales institucionales y turísticos y acceso a una red nacional de empresas distinguidas.

El SICTED está promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Su objetivo es mejorar de manera continua la calidad en los destinos turísticos mediante una metodología común que involucra a todos los agentes turísticos: alojamientos, restaurantes, comercios, guías turísticos, museos u oficinas de turismo.

Reverte recordó que Lorca fue el primer destino de la Región de Murcia en adherirse al SICTED en 2005 y «desde entonces mantiene una clara apuesta por la mejora continua y la excelencia».

Temas

Turismo

Lorca