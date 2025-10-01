La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Protesta de vecinos de Campillo y Torrecilla este domingo por el aniversario de la riada de San Wenceslao. Ramón Mula/ AGM

Reclaman a la CHS un sistema de alerta temprana para ramblas y cauces de Lorca

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:58

El Ayuntamiento ha vuelto a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la implantación de un sistema de alerta temprana para las principales ... ramblas y cauces del municipio, que permita monitorizar en tiempo real su caudal ante episodios de lluvias torrenciales. El concejal de Emergencias, José Martínez, explicó que su departamento ya solicitó este recurso, similar al que la Confederación Hidrográfica del Júcar contrató de forma urgente tras la dana de Valencia, pero «no hemos obtenido respuesta». Citó como prioritarias las ramblas de Béjar y Torrecilla y las que atraviesan la trama urbana de la ciudad, especialmente la rambla Salada, la de Los Arcos y río Amir en Ramonete.

