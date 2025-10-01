Reclaman a la CHS un sistema de alerta temprana para ramblas y cauces de Lorca

El Ayuntamiento ha vuelto a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la implantación de un sistema de alerta temprana para las principales ... ramblas y cauces del municipio, que permita monitorizar en tiempo real su caudal ante episodios de lluvias torrenciales. El concejal de Emergencias, José Martínez, explicó que su departamento ya solicitó este recurso, similar al que la Confederación Hidrográfica del Júcar contrató de forma urgente tras la dana de Valencia, pero «no hemos obtenido respuesta». Citó como prioritarias las ramblas de Béjar y Torrecilla y las que atraviesan la trama urbana de la ciudad, especialmente la rambla Salada, la de Los Arcos y río Amir en Ramonete.

Según Martínez, la CHS ha adjudicado el sistema automático de información hidrológica para mejorar la respuesta frente a avenidas extraordinarias de caudales, pero no se ha incluido la monitorización de las ramblas con mayor riesgo de avenida de Lorca. Tampoco que se integre un sistema de alerta temprana o un sistema de ayuda en la toma de decisiones. El edil subrayó, además, la importancia de elaborar un plan de emergencias en la presas de Puentes y Valdeinfierno y en el resto de embalses dependientes de la CHS.

Martínez informó también del envío de maquinaria y personal de Emergencias al municipio de Águilas para ayudar en las labores de limpieza de arrastres y barro tras las fuertes precipitaciones del martes.