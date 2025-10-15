La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vegetación en el canal del Trasvase a su paso por Lorca. AYTO.

Reclaman a la CHS el mantenimiento del canal del Trasvase a su paso por Lorca

En un tramo de 20 kilómetros está repleto de vegetación, que invade ambos márgenes en algunas zonas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:21

El Ayuntamiento de Lorca denunció este miércoles la falta de mantenimiento del canal del Trasvase, invadido actualmente por vegetación de gran porte y densidad en un tramo de 20 kilómetros, según dijo este miércoles el concejal de Pedanías, Ángel Meca.

El edil, que reclamó a la Confederación Hidrográfica del Segura su limpieza urgente, aseguró que que «nunca hemos conocido el canal en este estado de abandono y dejadez». La invasión de la maleza en ambos márgenes en algunos puntos, ha llevado a los vecinos que transitan habitualmente por la zona para hacer deporte a cuestionarse la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, afirmó.

Abogó por su conservación «en condiciones óptimas para evitar daños y roturas en la propia estructura, y que pueda seguir cumpliendo la finalidad para la cual se construyó, y que tanta riqueza ha generado al sureste y, sobre todo, a nuestro municipio».

