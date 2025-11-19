El recinto ferial llevará el nombre del exalcalde de Lorca Francisco Jódar En reconocimiento a su trayectoria marcada por los terremotos de 2011 y la riada de 2012

Inma Ruiz Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

El recinto ferial de Lorca será denominado 'Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso', en reconocimiento al la trayectoria y dedicación que fuera regidor en el municipio entre los años 2007 y 2017, marcados por dos trágicos episodios: los terremotos del 11 de mayo de 2011 y la riada de San Wenceslao de 2012. La iniciativa será aprobada por unanimidad en el Pleno.

Lo anunció este miércoles el alcalde, Fulgencio Gil, acompañado por los portavoces de todos los grupos municipales. Recordó que Jódar coordinó desde el primer momento las actuaciones de emergencia, asistiendo a familias afectadas, y fue una figura clave en la reconstrucción de la ciudad tras los seísmos. Durante su mandato se construyó el recinto ferial Ifelor, «concebido como motor económico y símbolo de recuperación, modernidad y futuro» después de la tragedia.

La propuesta sigue la estela de homenajes institucionales para reconocer el servicio público de los que han ostentado la alcaldía de Lorca. Destacadas infraestructuras y edificios públicos han recibido en los últimos años el nombre de los anteriores regidores.

Gil afirmó que conoció «de cerca» la forma de trabajar de Jódar y «su empeño por esta ciudad». Destacó «su sacrificio personal y el precio que llegó a pagar en salud por asumir la responsabilidad en momentos tan duros». Alabó su «firmeza y decisiones valientes manteniendo la calma».

El palacio de ferias y congresos que ahora llevará su nombre costó 18 millones de euros, financiados mediante fondos Feder y recursos municipales, y fue inaugurado en 2022.

El alcalde dijo que se realizará un acto público de homenaje a Francisco Jódar, en el que se descubrirá una placa con su nombre, con la presencia de la corporación en una fecha aún por determinar.