Puesta a punto de los colegios en Lorca para el inicio del curso

La cuenta atrás para la 'vuelta al cole' es cada vez más corta. Por ello, diferentes centros escolares del municipio se han visto sometidos a actuaciones de reacondicionamiento para solventar los daños sufridos durante el curso anterior. Lo ha anunciado la concejala de Educación en el Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina.

Estas tareas de mantenimiento han beneficiado a 14 centros de Educación Infantil, Primaria y Especial «con el objetivo de adecuar las instalaciones y subsanar daños y que estén en perfectas condiciones de cara al nuevo curso escolar», ha aclarado la edil.

Asimismo, Medina ha subrayado que «responden a las demandas de la propia comunidad educativa y a la supervisión continua por parte del Ayuntamiento de Lorca en materia de calidad y de optimización de las infraestructuras». El total de 21 actuaciones ha supuesto una inversión de 150.531 euros, «en los que se incluyen 66.000 euros por parte de la Consejería de Educación», ha concretado.

Entre las actuaciones realizadas aprovechando el periodo no lectivo de los centros educativos del casco urbano y pedanías de Lorca, destacan la demolición del muro de bloque para la posterior ejecución de un muro de hormigón armado en el patio delantero del colegio Casa del Niño, además del vallado de su patio trasero de infantil, con la reparación del muro correspondiente.

En el colegio de La Hoya se ha adecuado el patio trasero y se han arreglado numerosas grietas en distintas aulas; en el Pilar Soubrier, se ha llevado a cabo la impermeabilización de la cubierta del aula exterior y del comedor, además de la adecuación con la instalación PCI. En el colegio Juan González se ha pintado el pabellón de infantil y se ha sustituido la tarima de asambleas en infantil, mientras que el centro de La Campana también ha sido pintado.

En el colegio de La Torrecilla se ha llevado a cabo la adecuación de un nuevo espacio para comedor, y en el José Robles se ha ejecutado una solera de hormigón fratasado en todo el lateral de la pista. En el colegio Virgen de Las Huertas, además de la adecuación del parking, se ha reparado el muro y la puerta de entrada. A esto se suma la ejecución de imbornales para evitar inundaciones en el colegio de Villaespesa.

La edil ha recordado también la «actuación generalizada realizada este verano en los centros escolares del municipio para combatir las altas temperaturas con la instalación de islas climáticas, toldos y aparatos de climatización». Actuaciones que han beneficiado a la biblioteca del Ana Caicedo o el patio infantil del colegio de Almendricos, entre otros.