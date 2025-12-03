La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes en Lorca en una imagen de archivo. Ayto.

El PSOE de Lorca pide que se reúna la junta de seguridad ante una «oleada de robos» en Cazalla

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:34

El PSOE alertó este miércoles de la «oleada de robos» en la pedanía de Cazalla, donde al menos tres viviendas fueron asaltadas el sábado coincidiendo con la hora del encendido oficial de las luces de Navidad. El concejal José Luis Ruiz dijo que los ladrones aprovecharon que los vecinos no estaban en sus casas y criticó la «gravísima irresponsabilidad» del equipo de gobierno por no establecer un dispositivo preventivo en las pedanías coincidiendo con ese acto. Reclamó la convocatoria inmediata de la junta local de seguridad y la creación del Grupo de Respuesta en Pedanías de la Policía Local que el PP prometió en campaña electoral.

El concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, dijo que el Ayuntamiento ha informado de estos robos al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para que «mueva ficha urgentemente» y adopte las medidas oportunas de seguridad ciudadana. Según Bayonas, la Policía Local «ya ha reforzado al máximo sus recursos humanos y materiales».

