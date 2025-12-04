La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una mujer echa agua en un vaso. LV

El PSOE de Lorca pide que los 3,3 millones de superávit vayan a proyectos de alta demanda vecinal

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:26

El PSOE reclamó este jueves al equipo de gobierno que destine a proyectos de alta demanda vecinal el superávit que el Consejo de Ministros ha autorizado emplear a municipios y comunidades autónomas y que en el caso de Lorca asciende a 3,3 millones de euros. El concejal Isidro Abellán consideró que esa cantidad deber invertirse en la renovación completa de la red de abastecimiento de agua de La Paca, en la reparación del tramo más peligroso de la carretera que une las pedanías de Almendricos y La Campana y en la remodelación integral de la calle Portijico.

Fuentes municipales aseguraron que «a día de hoy no existe ninguna aprobación definitiva» sobre la utilización del superávit, «hay numerosos matices y aspectos que aún deben concretarse» por lo que es «absolutamente irresponsable presentar algo incierto como si fuera un hecho consumado». Las mismas fuentes añadieron que las necesidades del municipio son «mucho más amplias que la lista superficial que menciona el PSOE».

Abellán pidió al PP que sus diputados nacionales voten en el Congreso a favor de la convalidación del real decreto ley que permitirá utilizar el superávit.

