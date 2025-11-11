El PSOE de Lorca denuncia retrasos de 560 días para resolver expedientes de la Dependencia

I. R. LORCA. Martes, 11 de noviembre 2025, 22:39 Comenta Compartir

El PSOE denunció este martes demoras que superan los 563 días para resolver expedientes de la Dependencia en la Región de Murcia. La concejala María Dolores Chumillas aseguró que el «colapso es inhumano y profundamente injusto» y que hay personas que «mueren esperando una resolución». Citó el caso de Pedro Chuecos, de 36 años, que sufrió un grave accidente y que después de que la Administración perdiera su documentación tras dos años de espera, ha tenido que reiniciar el procedimiento.

Según la concejala, «este caso resume el sufrimiento y la impotencia de cientos de personas que dependen de una ayuda para vivir con dignidad». Añadió que «la Administración no solo tarda, sino que comete errores imperdonables». Subrayó que el problema no está en los servicios sociales municipales, sino en el sistema autonómico.