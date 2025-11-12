El presidente de Adif se reúne el jueves con los vecinos de La Torrecilla, en Lorca Los afectados por las obras del AVE confían en la construcción de un viaducto para salvar la rambla de la pedanía

Inma Ruiz Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:10

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presentará mañana una propuesta concreta a los vecinos afectados por las obras del AVE en el tramo Lorca-Pulpí tras estudiar las posibilidades de salvar la rambla de La Torrecilla que garantice el libre discurrir del agua. De la Peña ha citado a los vecinos a las 9.30 horas en la sede de la asociación de la pedanía.

El máximo responsable de Adif se comprometió con el alcalde, Fulgencio Gil, y con los representantes vecinales en la reunión celebrada a finales de julio en Madrid a valorar a lo largo del verano una modificación del proyecto, siempre que se pueda garantizar su viabilidad técnica y económica.

Los afectados reclaman un viaducto de 200 metros de longitud y las obras están paralizadas en ese tramo hasta que se adopte una solución. El presidente de la asociación de vecinos de La Torrecilla, Cayetano Padilla, dijo a LA VERDAD que confía en que De la Peña traiga «buenas noticias» y se pueda ejecutar el viaducto para canalizar con garantías en episodios de lluvias torrenciales, sobre todo después de la última actualización de los mapas de las zonas de flujo preferente. Recordó que la Confederación Hidrográfica del segura ha ampliado la zona inundable en la margen izquierda de la rambla de La Torrecilla, donde los vecinos alertaban de que se acumula mucha agua.

La visita del presidente de Adif estaba prevista para el mes de septiembre, pero fue cancelada y se ha retrasado dos meses.

