La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, concejales y vecinos durante su encuentro con el presidente de ADIF, el pasado mes de julio. AYTO

El presidente de Adif se reúne el jueves con los vecinos de La Torrecilla, en Lorca

Los afectados por las obras del AVE confían en la construcción de un viaducto para salvar la rambla de la pedanía

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presentará mañana una propuesta concreta a los vecinos afectados por las obras del AVE en el tramo Lorca-Pulpí tras estudiar las posibilidades de salvar la rambla de La Torrecilla que garantice el libre discurrir del agua. De la Peña ha citado a los vecinos a las 9.30 horas en la sede de la asociación de la pedanía.

El máximo responsable de Adif se comprometió con el alcalde, Fulgencio Gil, y con los representantes vecinales en la reunión celebrada a finales de julio en Madrid a valorar a lo largo del verano una modificación del proyecto, siempre que se pueda garantizar su viabilidad técnica y económica.

Los afectados reclaman un viaducto de 200 metros de longitud y las obras están paralizadas en ese tramo hasta que se adopte una solución. El presidente de la asociación de vecinos de La Torrecilla, Cayetano Padilla, dijo a LA VERDAD que confía en que De la Peña traiga «buenas noticias» y se pueda ejecutar el viaducto para canalizar con garantías en episodios de lluvias torrenciales, sobre todo después de la última actualización de los mapas de las zonas de flujo preferente. Recordó que la Confederación Hidrográfica del segura ha ampliado la zona inundable en la margen izquierda de la rambla de La Torrecilla, donde los vecinos alertaban de que se acumula mucha agua.

La visita del presidente de Adif estaba prevista para el mes de septiembre, pero fue cancelada y se ha retrasado dos meses.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  2. 2 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  3. 3 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  4. 4 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  7. 7 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  9. 9 El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera»
  10. 10 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El presidente de Adif se reúne el jueves con los vecinos de La Torrecilla, en Lorca

El presidente de Adif se reúne el jueves con los vecinos de La Torrecilla, en Lorca