El presidente de Adif evita dar fechas sobre la conclusión de las obras del AVE Murcia-Almería Confirmó en Lorca su compromiso de que «el Corredor Mediterráneo esté lo antes posible»

Inma Ruiz Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:00

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, evitó dar fechas sobre la conclusión de las obras de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería durante su visita este jueves a la pedanía lorquina de La Torrecilla. Dijo que «la puesta en servicio está cerca, queda mucho todavía pero realmente las fechas están puestas», dijo citando al ministro de Transportes, Óscar Puente, que aseguró el pasado agosto que las obras estarán concluidas en 2027. «En esa línea estamos trabajando», confirmó de la Peña.

Tampoco dio datos sobre el porcentaje de construcción del soterramiento de la plataforma del AVE en el tramo urbano de Lorca, que tendrá una longitud de 2,9 kilómetros. Solo dijo que los trabajos «están en marcha y estamos totalmente comprometidos con que el Corredor Mediterráneo esté lo antes posible». Reiteró que «las fechas ya se han dicho y en eso está nuestro empeño y nuestro trabajo».

Según el presidente de Adif, la paralización del tramo Lorca-Pulpí por la modificación del proyecto para ampliar los pasos de agua a petición de los vecinos de La Torrecilla no retrasará la finalización de los trabajos. Señaló que las propuestas de los afectados «han sido coherentes, razonables y estamos buscando la mejor solución para todos, tanto para la infraestructura como para los vecinos».

Sobre la finalización de las obras de construcción de la estación de ferrocarril de Murcia, dijo que está prevista para el verano de 2026, tal y como confirmó el ministro de Transportes el pasado agosto en su visita a las instalaciones de la nueva estación.

«Queda mucho» para que el AVE llegue a Cartagena

El presidente de Adif reconoció que «queda mucho» para que el AVE llegue a Cartagena. Señaló que «está todavía en fases preliminares, vamos poco a poco, se están realizando los proyectos de acceso». Afirmó que «estamos en un nivel de interacción con el Ayuntamiento muy amplio para hacer la integración y en ello estamos trabajando», pero no se comprometió tampoco a dar fechas.