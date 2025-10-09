La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los agentes simulan una detención en el curso de técnicas de operativa policial. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

La Policía Local de Lorca refuerza su preparación en intervenciones tácticas de gran complejidad

25 agentes participan en un curso para mejorar la capacidad de respuesta en el control de masas, acceso a inmuebles y detenciones

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:39

Comenta

La Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP), en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca, ha puesto en marcha el curso 'Técnicas de Operativa Policial por Binomios y Equipos – Nivel Avanzado', destinado a reforzar la preparación de la Policía Local en intervenciones tácticas de alta complejidad.

El curso fue inaugurado este jueves por el concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, la directora general de Función Pública y Diálogo Social de la Región de Murcia, Micaela Martínez Costa, la directora de la EFIAP, Caridad de la Hera y el comisario Jefe de la Policía Local de Lorca, Agustín Fernández.

Esta preparación, que se realiza en el complejo deportivo Felipe VI, permitirá a los agentes reforzar su capacidad operativa, aumentar la eficacia y la protección en las intervenciones conjuntas, y garantizar un servicio más preparado para afrontar los retos de la seguridad ciudadana en el municipio.

Participan 25 efectivos, 3 subinspectores y 22 agentes, y la instrucción corre a cargo de Diego Huéscar, subinspector de la Policía Local de Murcia adscrito a la Unidad GESC (Grupo Especial de Seguridad Ciudadana), experto en intervenciones de alto riesgo y con amplia experiencia en formación operativa.

Capacitación práctica

La formación responde a la creciente complejidad de las intervenciones policiales y a la necesidad de garantizar la seguridad de agentes y ciudadanía en situaciones de riesgo, dijo Bayonas. El curso busca perfeccionar la coordinación y eficacia táctica de los agentes para reducir el riesgo de lesiones y aumentar la capacidad de respuesta en actuaciones de control de masas, intervenciones en inmuebles o detenciones complejas.

Asimismo, plantean los siguientes objetivos específicos: mejorar las técnicas de intervención, autoprotección y control; aplicar procedimientos tácticos avanzados en espacios abiertos y cerrados; optimizar la comunicación y el liderazgo dentro de los equipos; integrar criterios legales y éticos en el uso de la fuerza y potenciar la cohesión y protección del grupo en intervenciones complejas.

