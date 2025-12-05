La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los agentes de la unidad GISC de la Policía Local se disponen a desokupar una de las viviendas. AYTO.

La Policía Local de Lorca desokupa dos viviendas y detiene a dos presuntos ladrones en el barrio de San Cristóbal

El Ayuntamiento exigirá la expulsión del país de los detenidos por robo con violencia por el procedimiento del tirón

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:25

Comenta

Agentes de la Policía Local de Lorca han desokupado en un intervalo de apenas 24 horas dos viviendas ubicadas en la calle Casas Blancas, del barrio de San Cristóbal, y en la avenida de Europa. Estas actuaciones suman a la casa que también fue desokupada por los agentes hace unos días frente a la iglesia de San Cristóbal.

El alcalde, Fulgencio Gil, que felicitó a los agentes que intervinieron en el operativo, aseguró que «se ha activado una nueva dinámica de seguimiento que está ofreciendo muy buenos resultados » en viviendas okupadas que «generan incertidumbre entre los vecinos de la zona» por los problemas de seguridad que provocan.

El operativo policial instalado de forma permanente en el barrio de San Cristóbal también ha permitido la detención de dos personas de nacionalidad marroquí como presuntos autores de un robo con violencia por el procedimiento del tirón en la calle Procesión del Silencio. Fueron agentes de la unidad especializada en seguridad GISC los que tras recibir el aviso de los hechos, lograron localizar e interceptar a los dos supuestos autores del robo ocurrido minutos antes. La víctima los identificó y fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional.

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento exigirá la «expulsión inmediata» del territorio nacional de los últimos detenidos en el proceso judicial que se emprenda en el juzgado, «siguiendo el nuevo modelo implantado contra la delincuencia».

Las medidas contra los hechos delictivos «se van a endurecer todo lo que nos permita la ley», advirtió. Recordó que también está previsto fortalecer las medidas de control el padrón «revisando casa por casa, multando a quienes engañen en el padrón y a los dueños de las viviendas que consientan o exploten estas situaciones». El Ayuntamiento incorporará en enero dos agentes censales para intensificar la persecución de los fraudes.

