Piden paralizar las zonas de flujo preferente en Lorca hasta que se construyan las presas

Terrenos de la pedanía de Purias afectados por los planes de riesgo de inundación.

Inma Ruiz Lunes, 13 de octubre 2025, 23:39 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que «pare ya» el proceso y no establezca las zonas de flujo preferente y los mapas de inundabilidad hasta que no se ejecuten las presas de laminación frente a riadas ya comprometidas.

El concejal de Pedanías, Ángel Meca, dijo que los mapas y las continuas actualizaciones de estos se han convertido en una «pesadilla» y la ruina para miles de lorquinos con una reclasificación de terrenos, que suponen la expropiación encubierta de más de 2.500 hectáreas.

Lamentó que la construcción de las presas de Béjar, Torrecilla y Nogalte no saldrá a licitación hasta el próximo ciclo hidrológico, que comenzará en 2027. «Es frustrante que, después de tantos años hablando de las presas», se queden relegadas hasta la siguiente planificación.

Temas

Inundaciones

Lorca