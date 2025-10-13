Piden paralizar las zonas de flujo preferente en Lorca hasta que se construyan las presas
Lunes, 13 de octubre 2025, 23:39
El Ayuntamiento ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que «pare ya» el proceso y no establezca las zonas de flujo preferente y los mapas de inundabilidad hasta que no se ejecuten las presas de laminación frente a riadas ya comprometidas.
El concejal de Pedanías, Ángel Meca, dijo que los mapas y las continuas actualizaciones de estos se han convertido en una «pesadilla» y la ruina para miles de lorquinos con una reclasificación de terrenos, que suponen la expropiación encubierta de más de 2.500 hectáreas.
Lamentó que la construcción de las presas de Béjar, Torrecilla y Nogalte no saldrá a licitación hasta el próximo ciclo hidrológico, que comenzará en 2027. «Es frustrante que, después de tantos años hablando de las presas», se queden relegadas hasta la siguiente planificación.