La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terrenos de la pedanía de Purias afectados por los planes de riesgo de inundación. Jaime Insa/ AGM

Piden paralizar las zonas de flujo preferente en Lorca hasta que se construyan las presas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:39

Comenta

El Ayuntamiento ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que «pare ya» el proceso y no establezca las zonas de flujo preferente y los mapas de inundabilidad hasta que no se ejecuten las presas de laminación frente a riadas ya comprometidas.

El concejal de Pedanías, Ángel Meca, dijo que los mapas y las continuas actualizaciones de estos se han convertido en una «pesadilla» y la ruina para miles de lorquinos con una reclasificación de terrenos, que suponen la expropiación encubierta de más de 2.500 hectáreas.

Lamentó que la construcción de las presas de Béjar, Torrecilla y Nogalte no saldrá a licitación hasta el próximo ciclo hidrológico, que comenzará en 2027. «Es frustrante que, después de tantos años hablando de las presas», se queden relegadas hasta la siguiente planificación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  3. 3

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  4. 4 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  5. 5 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  6. 6 Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión entre un camión y un coche en Jumilla
  7. 7

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  8. 8 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  10. 10

    El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Piden paralizar las zonas de flujo preferente en Lorca hasta que se construyan las presas

Piden paralizar las zonas de flujo preferente en Lorca hasta que se construyan las presas