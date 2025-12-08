Orquesta, cotillón y uvas en la fiesta de Fin de Año en la plaza de España de Lorca

La Concejalía de Festejos vuelve a apostar por celebrar la Nochevieja en la plaza de España tras el éxito del año pasado, cuando más de ... 1.200 personas alargaron la 'Tardevieja' y despidieron el año al ritmo de la orquesta Cacique. Lorquinos y visitantes podrán tomarse las uvas cuando suenen las campanadas en el reloj de la colegiata de San Patricio. Así lo confirmó a LA VERDAD la concejala María de las Huertas García. La plaza de España vuelve a ser este año el epicentro de la celebración de las fiestas navideñas con el gran árbol luminoso de 22 metros de altura que la preside. Habrá música en directo durante el tardeo en Nochebuena y Nochevieja y los hosteleros tendrán autorización para sacar sus barras a la calle y ofrecer así un mejor servicio a los clientes, aumentar su espacio de terrazas con más mesas y sillas y tener música ambiental. Para facilitar el tránsito de peatones se cerrarán al tráfico de vehículos las calles Álamo y Presbítero Emilio García.

Son muchos los locales &ndashcerca de una veintena entre restaurantes, salones de celebraciones y locales de ocio&ndash que tendrán fiestas de Nochevieja con cenas, cotillón, actuaciones y espectáculos en directo, dijo la presidenta de la asociación profesional de hosteleros Hostelor, Rosa Perán. La más multitudinaria será la que se celebrará en Ifelor, con un aforo para 3.000 personas y para la que se necesita reserva previa. También abrirán para despedir el año las salas de fiestas Silos y Abadía, con capacidad para 400 personas y otros locales del casco antiguo como La Confitería.

Restaurantes al completo

Las reservas en bares y restaurantes rozan el lleno para las comidas y cenas de Navidad, que se concentrarán sobre todo este fin de semana y el próximo, en vísperas de Nochebuena. «Ya no tenemos días para coger más reservas», confirma una de las encargadas del restaurante Los Musso, Rosa Ruiz. El local tiene capacidad para 500 personas. Es de los más amplios del centro de la ciudad y algunas mesas son de hasta 60 personas. Las han reservado con más de un mes de antelación grupos de profesores, de trabajadores de empresas, de compañeros de gimnasio y de amigos. Los menús son cerrados, con precios entre 40 y 50 euros y sin variación con respecto al año pasado, destaca Ruiz. Según los hosteleros, la campaña de Navidad es la más importante del año porque se prolonga más en el tiempo que la Semana Santa o la feria.