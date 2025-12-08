La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
Vecinos disfrutando del tardeo en Nochevieja en la plaza de España, en una imagen de archivo. A. RIBÓN / AGM

Orquesta, cotillón y uvas en la fiesta de Fin de Año en la plaza de España de Lorca

La Concejalía de Festejos repite la fórmula del tardeo en Nochebuena y Nochevieja con barras en la calle, música y vías cortadas al tráfico

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:25

Comenta

La Concejalía de Festejos vuelve a apostar por celebrar la Nochevieja en la plaza de España tras el éxito del año pasado, cuando más de ... 1.200 personas alargaron la 'Tardevieja' y despidieron el año al ritmo de la orquesta Cacique. Lorquinos y visitantes podrán tomarse las uvas cuando suenen las campanadas en el reloj de la colegiata de San Patricio. Así lo confirmó a LA VERDAD la concejala María de las Huertas García. La plaza de España vuelve a ser este año el epicentro de la celebración de las fiestas navideñas con el gran árbol luminoso de 22 metros de altura que la preside. Habrá música en directo durante el tardeo en Nochebuena y Nochevieja y los hosteleros tendrán autorización para sacar sus barras a la calle y ofrecer así un mejor servicio a los clientes, aumentar su espacio de terrazas con más mesas y sillas y tener música ambiental. Para facilitar el tránsito de peatones se cerrarán al tráfico de vehículos las calles Álamo y Presbítero Emilio García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
  2. 2 Una piedra bloqueó el sistema de emergencia de la buceadora fallecida en la Cueva del Agua
  3. 3

    La urbanización de Ronda Sur, prevista en Murcia para 2026, se llevará por delante un edificio de 16 viviendas
  4. 4 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  5. 5 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia
  6. 6 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  7. 7 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  8. 8 Ana Duato disfruta de la gastronomía murciana antes de su vuelta a las tablas en el Romea
  9. 9 LA VERDAD reconoce con Los Mejores cinco trayectorias excelentes
  10. 10

    Cargas policiales en los minutos previos al Cartagena-Real Murcia y fieles granas paralizados sin poder entrar al campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Orquesta, cotillón y uvas en la fiesta de Fin de Año en la plaza de España de Lorca

Orquesta, cotillón y uvas en la fiesta de Fin de Año en la plaza de España de Lorca