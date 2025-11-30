La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio abandonado a medio construir, que está siendo okupado. I. R.

La okupación de un edificio a medio construir en la calle Murillo de Lorca alarma a los vecinos

La Policía Local interviene casi a diario para desalojar a un hombre que grita, acumula basura y enciende hogueras dentro del inmueble

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

Los vecinos de las calles Murillo y Rebolloso «están desesperados», reconocen a LA VERDAD los administradores de fincas de dos edificios colindantes con un bloque de pisos a medio construir, okupado desde hace casi dos meses por un hombre que grita y da golpes, sobre todo por la tarde y de madrugada. Esta semana incluso encendió una fogata para calentarse por el intenso frío, lo que alarmó aún más a los vecinos por la gran cantidad de basura y material inflamable que se acumula en el inmueble.

La Policía Local atiende las llamadas diarias de los habitantes de la zona y los agentes «desalojan» al okupa, al que comunican que tiene a su disposición el albergue de transeúntes, y se remite el informe correspondiente a los Servicios Sociales municipales, dijo el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas. Explicó que «no es una okupación» en sentido estricto porque el hombre «entra y sale del edificio», no es una vivienda porque el bloque está a medio terminar y «se va sin oponer resistencia». Aclaró que la policía no puede acceder al inmueble al tratarse de una propiedad privada y que sale de forma voluntaria.

Confirmó que se ha informado de la situación a la Concejalía de Urbanismo para requerir al propietario a que refuerce las medidas de seguridad para evitar la entrada de intrusos al edificio. Si no lo hace en el tiempo establecido lo ejecutará el Ayuntamiento con carácter subsidiario.

El concejal dijo que los agentes vigilan a diario en sus patrullas entre cuatro y cinco inmuebles para evitar okupaciones. En la mayoría de los casos son obras o casas abandonadas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Si es necesario adoptan «medidas de seguridad pasivas», como el precintado y cierre con candados.

El caso más llamativo de okupación de un edificio en construcción ha sido durante varios años una de las torres junto al campus universitario hasta que el propietario ha reforzado la seguridad con la instalación de alarmas perimetrales y ha consolidado los muros con bloques de hormigón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  6. 6

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  7. 7

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  8. 8 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire
  9. 9

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  10. 10

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La okupación de un edificio a medio construir en la calle Murillo de Lorca alarma a los vecinos

La okupación de un edificio a medio construir en la calle Murillo de Lorca alarma a los vecinos