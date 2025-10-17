Nueve municipios de la Región de Murcia acuerdan en Lorca constituir una red para impulsar la recuperación de sus cascos antiguos La convención ha sido organizada por la Fundación Casco Histórico

Inma Ruiz Viernes, 17 de octubre 2025, 17:20 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

El palacio de Guevara de Lorca ha sido el lugar elegido este viernes para la Convención de Cascos Históricos de la Región de Murcia en la que han participado los municipios de Beniel, Aledo, Caravaca, Murcia, Cartagena, Cehegín, Mula y Jumilla, además de Lorca, que ha ejercido de anfitrión. Todos tienen en común que sus cascos antiguos están reconocidos mediante Real Decreto y han decidido iniciar el camino para constituir una red que impulse su recuperación de una manera mancomunada. Durante el encuentro han debatido sobre su futuro urbano, estrategias de revitalización, sostenibilidad y puesta en valor.

El presidente de la Fundación Casco Histórico de Lorca, Jesús López, organizador del cónclave, aseguró que todos padecen problemas muy similares, como cableado sin soterrar, viviendas vacías, inmuebles en situación muy precaria por falta de inversión y despoblación, además de otras dificultades en infraestructuras, medioambientales y de accesibilidad. Consideró que la constitución de la red es «una herramienta muy necesaria» para la puesta en valor.

La ciudad de Lorca ha mostrado «la estrategia que estamos aplicando con la reconstrucción de solares vacíos y la rehabilitación de casas solariegas en ruina, mientras mejora la movilidad y accesibilidad y se dinamiza el entorno con un completo programa de acontecimientos», dijo el alcalde, Fulgencio Gil. Añadió que «estamos siendo ejemplo para otros municipios que están aplicando las mismas medidas con iguales resultados».

En el encuentro participaron los directores generales de Turismo, Juan Francisco Martínez, y de Patrimonio, Patricio Sánchez. Éste recordó que se ha incoado expediente para declarar el conjunto histórico de Ojós como Bien de Interés Cultural. Subrayó la importancia de que los municipios tomen como ejemplo «casos de éxito» como el de Lorca, que ha sido el primero en tomar medidas para frenar el deterioro del casco antiguo y esas actuaciones se extenderán por otros municipios. Se comprometió a que el Gobierno regional y su personal técnico «tenderá la mano» para hacerlo posible.

Los alcaldes y representantes de los municipios participantes han firmado un documento en el que se han comprometido a crear la red y cada uno de los ayuntamientos deberá aprobar en pleno la adhesión. Las reuniones serán itinerantes por orden de antigüedad de la aprobación de su Real Decreto y la próxima cita será en la ciudad de Murcia.