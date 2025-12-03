La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una niña saluda a Papá Noel en el mercadillo navideño. INMA RUIZ

La Navidad se instala en la calle Corredera de Lorca

Reúne 25 casetas con productos gastronómicos, decorativos, textiles y libros de temática navideña

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:08

En la Corredera se respira ambiente navideño con el mercadillo que fue inaugurado este miércoles y estará abierto hasta el domingo. Las guirnaldas de luces con forma de grandes lámparas ovaladas se completa con un manto de pequeñas bombillas para que el paseo por esta céntrica calle peatonal resulte más agradable.

Se han instalado 25 casetas y no faltan los adornos para el árbol, belenes, textiles propios de esta época del año y libros de temática navideña, además de dulces, embutidos, quesos y vinos de elaboración artesanal.

Se desarrollará un variado programa de actividades, con actuaciones de corales, agrupaciones folclóricas, troveros y cuadrillas. También participarán los alumnos del conservatorio profesional de música Narciso Yepes y de varios centros educativos del municipio. Las actuaciones se desarrollarán en un escenario ubicado frente a la antigua Cámara Agraria.

Además, se ha instalado un 'photocall' temático que permitirá a los asistentes llevarse un recuerdo gratuito. Cada día entre las 19 y las 20 horas se ofrecerá a los visitantes una degustación de vino dulce acompañada de productos típicos navideños, proporcionados por los establecimientos participantes.

La iniciativa, que celebra su tercera edición, cuenta con el patrocinio de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Región de Murcia en colaboración con la Cámara de Comercio y está organizada por la Concejalía de Comercio y Artesanía con el objetivo de dinamizar, promocionar y reactivar el comercio tradicional y de proximidad y favorecer las ventas de cara a las fiestas navideñas.

El mercado ha sido inaugurado por el alcalde, Fulgencio Gil, y por el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, y en sus primeras horas ha recibido centenares de visitas. Su horario será de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas y los días 5 y 6 la hora de cierre se ampliará hasta las 23 horas.

