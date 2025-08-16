La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un coche circula por la carretera N-342, a la altura del kilómetro 92. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

El Ministerio reparará la carretera N-342 para mejorar la conexión de Lorca con Puerto Lumbreras

El firme de esta vía, que discurre por varias pedanías lorquinas, se mejorará con un asfaltado ecológico

Gloria Piñero

Lorca

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:45

El asfalto de la vieja carretera N-342, que conecta Jerez de la Frontera (Cádiz) con Puerto Lumbreras y discurre junto a la pedanía lorquina ... de Zarzalico y su núcleo rural de Henares, está a punto de vivir una profunda transformación. La vía, por la que discurren cerca de 80 vehículos pesados al día, es utilizada principalmente para el transporte agrícola y ganadero, pero también por vecinos de esa diputación lorquina, dada su conexión con la A-91 que, a su vez, enlaza con la autovía del Mediterráneo (A-7), que comunica la costa del Levante con Andalucía.

