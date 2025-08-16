El Ministerio reparará la carretera N-342 para mejorar la conexión de Lorca con Puerto Lumbreras

El asfalto de la vieja carretera N-342, que conecta Jerez de la Frontera (Cádiz) con Puerto Lumbreras y discurre junto a la pedanía lorquina ... de Zarzalico y su núcleo rural de Henares, está a punto de vivir una profunda transformación. La vía, por la que discurren cerca de 80 vehículos pesados al día, es utilizada principalmente para el transporte agrícola y ganadero, pero también por vecinos de esa diputación lorquina, dada su conexión con la A-91 que, a su vez, enlaza con la autovía del Mediterráneo (A-7), que comunica la costa del Levante con Andalucía.

El último accidente mortal que se produjo en la N-342 tuvo lugar en junio de 2023, cuando una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas como consecuencia de un choque frontal entre dos vehículos cuando circulaban en dirección a Puerto Lumbreras, dentro del término municipal de Lorca.

La renovación será posible gracias a una inversión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de 2,36 millones de euros, que permitirá actuar en 15,7 kilómetros (desde el punto kilométrico 83 hasta el límite de Lorca con Almería), mediante una apuesta por pavimentos ecológicos y técnicas de bajo impacto ambiental.

La actuación forma parte del programa EFAPAVES (Pavimentos Asfálticos Eficientes), una iniciativa que combina seguridad vial, sostenibilidad y economía circular. No se trata solo de reparar baches o renovar capas de rodadura: el proyecto busca alargar la vida útil del firme y reducir la huella de carbono gracias al uso de mezclas bituminosas recicladas y procesos de reutilización del material in situ.

Más sostenible

Es decir, carreteras más seguras, pero también más sostenibles, mediante una obra que está financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del apartado de 'Sostenibilidad, eficiencia energética y acción contra el ruido'. De este modo, «se contribuye directamente a los objetivos de descarbonización y modernización de la red viaria española, asegurando una movilidad más segura y respetuosa con el medio ambiente a largo plazo», señala el Ministerio.

A pesar de que sufre patologías superficiales, esta vía sigue siendo clave para la movilidad local. Por ello, las obras no se limitarán a la capa superficial e incluirán tratamientos específicos que minimizarán el transporte de materiales, reduciendo emisiones y costes, y al mismo tiempo mejorarán el agarre y la resistencia del pavimento.

La intervención en la N-342 se complementa con la renovación de los 7,12 kilómetros de la N-345, que discurre entre La Unión y Portmán.