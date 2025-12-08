La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
El alcalde fotografía con su móvil el belén en la inaguración, ayer. I. R.

Medio millar de figuras en el belén monumental del Guevara, en Lorca

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:32

Comenta

El patio porticado del palacio de Guevara acoge hasta el 6 de enero el belén monumental, de cuyo montaje se encarga la Asociación Belenista de Lorca. Lo componen medio millar de figuras y este año cobran especial protagonismo en la gran maqueta de seis por seis metros el pueblo de Jerusalén, las torres de Herodes y la biblioteca de Celso. También se ha representado el puente romano de Calamocha.

La peña La Jarapa fue la encargada, como es tradicional, de poner música al acto de inauguración, al que asistió el alcalde, Fulgencio Gil, y buena parte de la corporación municipal.

La asociación mantendrá abierta desde hoy y hasta el 6 de enero el Museo del Belén en la ermita de San Roque. También celebrarán los tradicionales concursos de belenes y de tarjetas navideñas y se organizarán rutas para visitar los belenes de iglesias, asociaciones y particulares.

