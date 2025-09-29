Lorca presume de su estabilidad presupuestaria, con un remanente de tesorería de 8,1 millones de euros El volumen de endeudamiento se sitúa en los 27,9 millones de euros

Inma Ruiz Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:55

El volumen de endeudamiento del Ayuntamiento de Lorca es el más bajo desde al año 2001 y se sitúa en los 27,9 millones de euros. Lo dijo este lunes la portavoz del equipo de Gobierno, Rosa Medina, minutos antes de que se iniciara el Pleno en el que se debate sobre la Cuenta General, una modificación presupuestaria y la aprobación del expediente de modificación de créditos del presupuesto de gastos por 1,3 millones de euros para «impulsar el crecimiento equilibrado« del municipio, garantizar su vertebración y cohesión territorial y avanzar en el bienestar de los vecinos.

La edil destacó el esfuerzo del equipo de Gobierno para alcanzar una «solidez presupuestaria histórica, pasando de cifras de déficit a datos en positivo» y con una bajada de impuestos en 2023 para una menor carga fiscal a los lorquinos. Detalló que el presupuesto de 2024 se ha liquidado con 8,1 millones de euros de remanente de tesorería y un ahorro neto de 6,7 millones de euros, con un resultado presupuestario de ingresos frente a gastos, de 7 millones de euros.

En cuanto a la regla de gasto, indicó que el presupuesto del Ayuntamiento se liquidó con un superávit de 3,2 euros, pero superó el porcentaje impuesto por el Gobierno de España del techo de gasto y esto motivó la presentación del Plan Económico Financiero, que impide utilizar el remanente de tesorería.

Recordó que en el incumplimiento de la regla de gasto ha influido de forma determinante el reconocimiento extrajudicial por importe de 2,9 millones de euros aprobado en el Pleno de abril de 2024, «para hacer frente a las obligaciones que el anterior equipo de Gobierno dejó comprometidas en una espiral de gasto absolutamente insostenible».

Resaltó que pese a las limitaciones que supone la aplicación de la regla de gasto no es necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda para solicitar el préstamo de 1,3 millones de euros por los buenos indicadores de solvencia económica del Ayuntamiento. Entre las inversiones previstas con cargo a la operación de crédito citó obras en locales sociales, actuaciones en el casco antiguo, remodelación de la calle Oria y Cantoria, de pabellones deportivos, de alumbrado público, del camino de La Colonia de La Hoya, de varios tramos del camino de Cartagena y otros dañados por la dana de 2019.

