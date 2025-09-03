La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

López Miras y Gil durante su reunión en el Ayuntamiento. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Lorca será «uno de los pilares» en la nueva estrategia de seguridad del Gobierno regional

Se tendrá en cuenta la dispersión de la población y el elevado número de pedanías

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:33

El municipio de Lorca será «uno de los pilares» en la nueva estrategia de seguridad del Gobierno regional, según anunció este miércoles el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Este fue uno de los principales asuntos que trató con el alcalde, Fulgencio Gil, en la reunión que ambos mantuvieron en el Ayuntamiento.

López Miras aseguró que se tendrá en cuenta la extensión geográfica, la dispersión de la población y el elevado número de pedanías de la localidad, un total de 39, para la dotación de los nuevos recursos.

El presidente de la Comunidad analizó con Gil la importancia de reforzar la seguridad en las calles y la hoja de ruta del gobierno de la Región en la nueva estrategia de seguridad y convivencia ciudadana 'Región de Murcia + Segura'. Su objetivo es aumentar las plantillas de la Policía Local, destinar más medios, más recursos tecnológicos y conseguir una mayor coordinación entre Ayuntamientos, afirmó.

Recordó que el plan está dotado con 120 millones de euros hasta 2030 y que incluirá la creación de 20 comisarías móviles en la Región, de las que dos estarán operativas este mismo año.

López Miras reivindicó que el Gobierno de España se sume a este esfuerzo con el incremento del número de agentes en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ya que Murcia es la región española con menos efectivos por cada 100.000 habitantes. El alcalde se sumó a esta demanda.

El presidente autonómico afirmó que va a solicitar una reunión con el nuevo delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, para abordar este asunto.

