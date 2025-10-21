Lorca, capital de la ganadería en la feria internacional Sepor Se celebrará del 27 al 30 de octubre en el recinto ferial y palacio de congresos, que se ha quedado pequeño para acoger la alta demanda de expositores

El director general de Ganadería, Juan Pedro Vera; la gerente de Sepor, Patry Bermúdez; el alcalde, Fulgencio Gil; la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira; y el concejal de Agricultura y Ganadería, Ángel Meca, en la presentación de la feria Sepor.

Inma Ruiz Martes, 21 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

El recinto ferial y palacio de congresos de Lorca acogerá del 27 al 30 de octubre la 58 edición de la feria ganadera, industrial y agroalimentaria de Lorca Sepor, este año bajo el lema 'Somos sostenibles'. Ocupará una superficie de 15.000 metros cuadrados donde se darán cita más de 130 expositores, 150 colaboradores y patrocinadores y 500 productos y marcas comerciales. Se han inscrito 800 profesionales en el Simposium Internacional de Porcinocultura para abordar los retos a los que se enfrenta el sector en los próximos años y en los tres días de duración de la muestra los mayores expertos nacionales e internacionales debatirán sobre ciencia, innovación, sanidad, digitalización y sostenibilidad.

En el acto de presentación de la feria la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, subrayó que Sepor es «uno de los principales foros científicos y académicos de difusión de conocimientos, avances y nuevas prácticas». La Región de Murcia es ganadera, y la labor de los profesionales del vacuno, el porcino, ovino y caprino «es fundamental en la conservación del campo», señaló.

La Consejería participará activamente con un espacio expositivo para fomentar la actividad agropecuaria, promocionar las razas autóctonas, difundir la innovación tecnológica y dar a conocer los productos cárnicos procedentes de la ganadería regional.

Además del Simposium Internacional de Porcinocultura, también se celebrará, entre otras, una jornada nacional de bovino de carne; un monográfico de avicultura; una sesión dedicada al ovino y caprino; unas jornadas destinadas a la promoción de las razas autóctonas de la Región de Murcia; actividades agroalimentarias dirigidas a consumidores y a la sociedad en general y una jornada conjunta organizada por el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

El alcalde, Fulgencio Gil, destacó el potencial de Sepor para «posicionar nuevamente a Lorca como capital de grandes ferias y congresos en el ámbito internacional». Añadió que la muestra es el 'buque insignia' de las ferias que se celebran en el municipio y confirma la apuesta del Ayuntamiento por el sector primario.

La gerente de la muestra, Patry Bermúdez, dijo que el eslogan de este año hace referencia al esfuerzo del sector en ser pionero y trabajar con las mejores técnicas disponibles para asegurar la alimentación sana, saludable, segura y respetuosa con el medio ambiente«.

Un año más el recinto se ha quedado pequeño para atender la alta demanda de empresas y expositores y decenas de ellos quedarán fuera por falta de capacidad del edificio. La feria ocupará todos los pabellones y las salas del palacio de congresos.