El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Gonzalo J. Martínez / AGM

López Miras dice que la distribución de la condonación de la deuda también perjudica a la Región

Murcia ocupará la novena posición en el porcentaje de la quita, pese a ser la comunidad más infrafinanciada

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:00

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reiterado este miércoles sus argumentos en contra de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas al considerarla una cesión al independentismo catalán, pero además se ha quejado de que en la quita la Comunidad también se vuelva a ver perjudicada al ocupar la novena posición en porcentaje, pese a ser la comunidad más infrafinanciada.

Lo ha dicho en Lorca, donde ha explicado que el «el problema de la Región no es la deuda, sino la infrafinanciación», ya que «mientras no se cambie el sistema de financiación caducado desde 2014, vamos a seguir siendo los españoles que menos recibamos para mantener nuestros hospitales o los colegios».

Ante la quita del Gobierno de España, la Región de Murcia dice «no al chantaje, no a la imposición y no a una medida que ha aprobado Pedro Sánchez para beneficiar a los independentistas», ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Ha negado que esa medida vaya a beneficiar al conjunto de los españoles y ha explicado que «conforme vamos rascando y averiguando vemos que a los murcianos, mucho menos».

Para López Miras esa medida solo supone repartir la deuda de todas las comunidades entre todos los españoles, porque «lo que quieren es que los murcianos también paguen la deuda de los catalanes, de los extremeños y de los castellano-manchegos, que todos paguemos la deuda de todos».

