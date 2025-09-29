Tercera cita con el baloncesto en los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín

LA VERDAD Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

El baloncesto ha vuelto a tener un papel protagonista este fin de semana en el calendario de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG) tras las dos citas celebradas en semanas anteriores: la final de la Copa Federación de Baloncesto y la octava edición del Trofeo Ciudad de Lorca. Ayer fue el turno del 'V Memorial Juan Antonio Lorente', que rinde homenaje a quien está considerado el padre del baloncesto en la ciudad del sol por ser la persona que impulsó su implantación y fomentó su práctica. El Complejo Deportivo Felipe VI fue escenario de los encuentros celebrados entre los equipos de la Asociación Deportiva Eliocroca, Asociaciación Deportiva Infante y Club de Baloncesto Sierra Espuña.

A las cinco de la tarde sonó el bocinazo inicial del primer partido que enfrentó a los dos equipos de la tercera categoría regional, A.D. Eliocroca y a A.D.Infante de Murcia, con victoria para los segundos por 61 puntos a 56 en una final con mucha tensión por la posibilidad que vislumbraban los lorquinos, a falta de dos minutos, de poder igualar el marcador. Una posibilidad que se fue diluyendo en los últimos cuarenta segundos. El segundo partido, de categoría segunda regional, enfrentó a los anfitriones con el Club Baloncesto Sierra Espuña. También un enfrentamiento muy igualado en el que acabó imponiéndose el equipo local por 54 a 51 puntos tras un partido con muy buen ritmo de juego. La familia de Juan Antonio Lorente, su esposa María Cuadrado y su hijo David Lorente, fueron los encargados, junto a los responsables de la A.D. Eliocroca y del comité de los 46o JDG, de entregar las medallas a los jugadores y entrenadores de los equipos, así como de agradecerles su participación en el memorial de este año.

Juan Antonio Lorente, fallecido a los 74 años y considerado el «padre» del baloncesto lorquino, dedicó toda su vida a su gran pasión: la canasta. Inició su trayectoria como técnico en Archena en la temporada 76-77, donde impulsó el resurgir del baloncesto local, antes de regresar a su Lorca natal para volcarse en la histórica A.D. Eliocroca. En este club, al que estuvo vinculado desde sus inicios, ejerció como entrenador, formador y presidente entre 2000 y 2008, dirigiendo equipos de todas las categorías, desde senior hasta minibásket femenino, siempre con la misma entrega. Además, fue directivo de la Federación de Baloncesto y trabajó incansablemente en la formación de jóvenes jugadores, dejando una huella imborrable en generaciones enteras y consolidándose como un referente indiscutible en el deporte lorquino.

